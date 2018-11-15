Запуск платной трассы М11 перенесён на осень следующего года

Ранее предполагалось открыть все участки трассы к весне 2019 года. Однако, из за накладок со строительством, процесс придется перенести

Как ни странно, причиной остановки строительства стала археология. Еще в октябре со стороны Автодора поступило заявление о том, что на отдельном участке строящейся трассы были обнаружены ценные находки эпохи железного века. Разумеется, со стороны археологов были наложены определенные запреты на дальнейшее строительство. Причем требование это вполне законно. Согласно статье 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73», в случае, если дорожные строители обнаруживают ценные находки, работы временно прекращаются, чтобы историки смогли полностью раскопать и исследовать археологический памятник.

Однако теперь, все нюансы по дальнейшему строительству согласованы, и разрешение от археологов получено. Однако из-за того что дальнейший процесс строительства попадает на зимние условия, меняется и его реализация. По словам главы Автодора, Сергея Кельбаха: «Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашенияс концессионерами по вводу трассы в эксплуатацию в сентябре 2019 года»