Запустилась разработка велосипедного шлема с подушкой безопасности

Велосипедисты и мотоциклисты – это участники дорожного движения, чья безопасность постоянно находится под угрозой.

Судите сами – автомобилист хоть как-то защищен стальным кузовом, а у мотоциклистов и велосипедистов ничего нет. Пожалуй, последние в случае ДТП пострадают куда больше, так как мотоциклисты, хотя бы, надевают защитные куртки, штаны и.т.д. Велосипедисты же максимум носят специальный шлем.

В Швеции, к слову, давно озабочены вопросами безопасности велосипедистов. К примеру, за последние десять лет количество тяжелых велосипедных травм в Швеции увеличилось на 24%. А 60% всех смертельных случаев после падения с велосипеда связаны именно с травмами головы. В следствие этого два местных стартапа Autoliv и POC объединили усилия и решили создать особый шлем с подушкой безопасности.

Механизм прост – в шлеме будет установлен специальный набор датчиков, которые заметив падение, запустят механизм срабатывания подушки. Заявлено, что шлем с подушкой безопасности значительно повысит безопасность, снизив риск получения велосипедистом травм средней тяжести или смертельного исхода с 80 до 30% при столкновении со скоростью 20 км/ч.