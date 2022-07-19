Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2022

Запустилась разработка велосипедного шлема с подушкой безопасности

Запустилась разработка велосипедного шлема с подушкой безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Велосипедисты и мотоциклисты – это участники дорожного движения, чья безопасность постоянно находится под угрозой.

Судите сами – автомобилист хоть как-то защищен стальным кузовом, а у мотоциклистов и велосипедистов ничего нет. Пожалуй, последние в случае ДТП пострадают куда больше, так как мотоциклисты, хотя бы, надевают защитные куртки, штаны и.т.д. Велосипедисты же максимум  носят специальный шлем.

В Швеции, к слову, давно озабочены вопросами безопасности велосипедистов. К примеру, за последние десять лет количество тяжелых велосипедных травм в Швеции увеличилось на 24%. А 60% всех смертельных случаев после падения с велосипеда связаны именно с травмами головы. В следствие этого два местных стартапа Autoliv и POC объединили усилия и решили создать особый шлем с подушкой безопасности.

Механизм прост – в шлеме будет установлен специальный набор датчиков, которые заметив падение, запустят механизм срабатывания подушки. Заявлено, что шлем с подушкой безопасности значительно повысит безопасность, снизив риск получения велосипедистом травм средней тяжести или смертельного исхода с 80 до 30% при столкновении со скоростью 20 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada 4x4 2019 салон

Когда на рынке появится упрощенная Niva Bronto?

19 июля 2022

Представлен Chevrolet Blazer

19 июля 2022
Opel Insignia 2020 вид сверху

Opel Insignia снимут с производства до конца года

19 июля 2022
Cadillac Elmiraj concept 2013 водительское место

GM предоставит скидку на автомобиль за возможность слежки за клиентами

18 июля 2022
Kia Sportage (2022) вид сбоку

В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage

18 июля 2022
Volkswagen Tarek 2020 вид спереди

Volkswagen представил новый турбо-мотор

18 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...» Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 5 0