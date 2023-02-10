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10 фев 2023

Запустились российские продажи Changan CS85

Запустились российские продажи Changan CS85

На российский рынок вышел новый продукт компании Cahngan - кросс-купе CS85. Вседорожник оснащен двухлитровой «турбочетвёркой»  и передним приводом.

К слову, об оснащении, сюда входят: светодиодная оптика и 19-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль с ионизатором, сиденья с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, а также два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Медиасистема получит камеры кругового обзора, а салон отделают перфорированной кожей. Кроме того, кросс-купе снабдят большим количеством водительских ассистентов.
 
Что касается динамических характеристик, то двухлитровый турбомотор развивает 224 лошадиные силы. Максимальная скорость автомобиля – 210 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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