Запустились российские продажи Changan CS85

На российский рынок вышел новый продукт компании Cahngan - кросс-купе CS85. Вседорожник оснащен двухлитровой «турбочетвёркой» и передним приводом.

К слову, об оснащении, сюда входят: светодиодная оптика и 19-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль с ионизатором, сиденья с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, а также два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Медиасистема получит камеры кругового обзора, а салон отделают перфорированной кожей. Кроме того, кросс-купе снабдят большим количеством водительских ассистентов.

Что касается динамических характеристик, то двухлитровый турбомотор развивает 224 лошадиные силы. Максимальная скорость автомобиля – 210 километров в час.