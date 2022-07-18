Зарубежным автопроизводителям предложили выкупать машины у россиян

Союз потребителей РФ предложил зарубежным автопроизводителям выкупать у россиян неисправные автомобили по актуальной на текущей момент цене.

На сегодняшний день в сфере обслуживания автомобилей происходят интересные события – многие автопроизводители стали отказывать клиентам в гарантийном обслуживании и ремонте машин по причине недостатка тех или иных деталей. Конечно же, такие действия пока не носят систематического характера, но союз потребителей РФ уже обеспокоен сложившейся ситуацией, так как, фактически, происходит прямое нарушение закона «О защите прав потребителей».

В качестве некоего «Соломонова решения» организация предлагает автопроизводителям не ремонтировать машины клиентов, а выкупать их по рыночной цене, обеспечивая тем самым компенсацию. Правда, многие эксперты уже успели раскритиковать эту идею – у людей просто нет возможности купить такую же машину из-за санкций, да и никто не застрахован от того, что выкуп будет произведен по низкой цене, а после машину отремонтируют и продадут втридорога.