Завод «Автотор» собирается выпускать собственные автомобили

Группа компаний «Автотор» из Калининградской области намерена запустить в серию машину собственной разработки и под своим брендом

Деталей проекта пока нет, равно как и возможных сроков его реализации. Идея проистекает из подписанного недавно специнвестконтракта (СПИК) между «Автотором» и Минпромторгом. Он подразумевает, среди прочих пунктов, углубление инжиниринговых компетенций. На данном этапе топ-менеджер высказался о собственном автомобиле завода обтекаемо.

«Как бы ни было сложно сейчас из-за пандемии, мы нашли возможность и коллектив сохранить, и двигаться в направлении увеличения объёмов выпуска, а также освоения и улучшения технологий. Мы создали инженерный центр, в который подбираем и концентрируем специалистов. Приходим к пониманию, что какой-то вид автомобиля мы будем проектировать (и выпускать) сами», — заявил старший вице-президент компании по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко.

На текущий год запланирован выпуск 145 000 машин. Это на 32% меньше, чем в 2019 году. За первое полугодие снижение производства на «Автоторе» составило 37,1% (сделана 71 тысяча машин). Сейчас в Калининграде собирают легковушки и кроссоверы BMW, Kia, Hyundai и FAW, а также грузовые Форды.