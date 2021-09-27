Завод «Автотор» выпустит свой собственный электрокар

Чем известен калининградский «Автотор»? Все просто – на его мощностях собирают автомобили различных марок, включая BMW и Kia, но сейчас завод хочет выпустить свою самостоятельную модель

Как уже стало известно из заголовка, машина будет представлять собой электромобиль. Есть и некоторые подробности. Так, например, производитель сообщает, что новинка сможет проезжать около 180 километров на полном заряде, правда, через пару лет после выпуска первой версии машины появится и модернизированный автомобиль, там показатели будут повыше – около 400 километров. К слову, о дате выпуска – пилотную партию машин могут собрать уже в 2023 году.

Заводчане раскрыли и некоторую информацию о ценах – машину постараются «уложить» в полтора миллиона рублей. «Мы ставим такую предельную планку, но все будет зависеть от объема производства и других факторов, включая условия поставки компонентов. По этим вопросам мы еще находимся в переговорах с производителями компонентов» - заявил глава «Автотора» Валерий Горбунов.