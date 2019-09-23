Ждем подорожания автомобилей. Так дилеры говорят

Из-за планов правительства России увеличить утилизационный сбор цены на автомобили могут вырасти с 1 января 2020 года

В России с 1 января ожидается рост цен на новые автомобили. Изменение стоимости машин может произойти из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных управляющих дилерских центров.

«Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30 до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор», — рассказал один из опрошенных - гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Пока повышенная ставка утилизационного сбора еще не вступила в силу. Ее применение лишь обсуждается властями, однако, окончательного решения, по словам вице-премьера РФ, Дмитрия Козака, пока не принято.