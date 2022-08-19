Женевский автосалон пройдет в Катаре

В 2023 году должен был состояться один из крупнейших мировых автосалонов - в Женеве. Первоначальный план предполагал, что старт мероприятия произойдет в середине февраля.

К сожалению, организаторы фестиваля недавно заявили, что «риски превышают возможности», так что на Женеве можно ставить крест. Зато автомобильный фестиваль проведут в Катаре. Даты и формат автосалона в Дохе пока не названы, детали ещё согласовываются. Предполагается, что выставка уйдёт от формата классического автосалона и станет более зрелищной.

Напомним, что об автосалоне на Ближнем Востоке стали говорить еще в прошлом году, когда в мире бушевала пандемия коронавируса. Напомним, Женевский автосалон так и не был запущен с 2020 года.