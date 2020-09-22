Женевский салон будет жить?

Найден способ провести Женевский автосалон. Но для этого придётся изменить формат. Все переходит в онлайн?

Если вы действительно подумали об этом, то мы вас поздравляем- догадки недалеки от истины. Организаторы Женевского международного автосалона 2021 года начали оповещать потенциальных экспонентов о новом формате, разработанном для выставки. Как уточняет Automotive News, в павильоны пустят только журналистов, а мероприятия будут транслировать онлайн.

Согласно новому плану, одна из старейших европейских автомобильных выставок сохранит традиционное место проведения — комплекс Palexpo. Оставить планируется и привычную схему размещения экспонентов с отдельными стендами и презентациями. Однако вместо обычных двух недель шоу продлится только три дня, причём «вживую» в павильоны смогут попасть только представители СМИ. Презентации и пресс-конференции для тех, кому не удастся посетить выставку, обещают показывать в интернете.