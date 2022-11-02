Женское тюнинг-ателье представило свой первый проект

Сбылась мечта всех правозащитниц слабого пола – еще одна мужская профессия им покорилась. Речь идет о реставрации классических автомобилей. Вдумайтесь – в США есть целое ателье, где работают одни лишь женщины

А недавно, к слову, они представили и свой первый проект - рестомод под названием Iron Maven. Его построили на базе Volvo PV544 — первой послевоенной модели шведского концерна. Да, никто не ставил себе цели по возвращению автомобиля в оригинальное состояние, поэтому нас здесь встречают и современная светодиодная оптика, и мультимедийная система, и новые компоненты в подвеске и.т.д.

В ателье на автомобиле заменили и силовую установку. Теперь под капотом располагается 415-сильный гибрид от Volvo S60 Recharge, который создан на основе двухлитрового турбомотора.