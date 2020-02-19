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19 фев 2020

Жигули стали редкими, как Pagani Zonda

Жигули стали редкими, как Pagani Zonda
Автор фото: фирма-производитель

Британский журнал Retro Cars проанализировал данные Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании (DVLA) и пришел к выводу, что популярные в 1980–1990 годах модели Lada сейчас стали редкостью, да настолько, что встретить «Жигуленок» сложнее, чем какой-нибудь спорткар Pagani

Например, по данным DVLA, Lada Riva в Великобритании осталось всего 49, а из тысяч разошедшихся в девяностых Alfa Romeo 146 сейчас известно только о 89 «живых» машинах. Помимо этого, на дорогах страны осталось очень мало Rover 800 (439), Peugeot 309 (409), Nissan Bluebird (324), Citroen BX (286) и Fiat Uno (218).

Не «Жигулем» единым конечно, но стоит напомнить, что  наши отечественные автомобили действительно пользовались спросом в Туманном Альбионе, в основном из-за своей низкой стоимости. Местные Lada Riva оснащались бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 1,2, 1,3, 1,5 и 1,6 литра, которые сочетались с четырехступенчатой, а позднее с пятиступенчатой «механикой». 

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