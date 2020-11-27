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27 ноя 2020

Жителей городов-миллионников порадуют открытием водородных заправок

Жителей городов-миллионников порадуют открытием водородных заправок

На первый взгляд, совершенно неясна необходимость таких заправок, так как у нас попросту нет транспорта, работающего на водороде. Неужели все это делается ради парочки «серых» Toyota Mirai?

Оказывается, мы работаем на перспективу! Перспективу развития водородного транспорта в целом. Таким взглядом на мир недавно поделился старший научный сотрудник Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Павел Снытников. Ученый отметил высокий потенциал водорода, и заявил, что заправки необходимо открыть уже в течение ближайших трех лет.

Сценарий использования был выдвинут такой – водород предназначается для вспомогательных энергоустановок на борту автомобиля. Вырабатываемая ими электроэнергия будет накапливаться в аккумуляторе и использоваться для электропривода автомобиля. При этом выработка электричества станет результатом химической реакции водорода и кислорода, а не прямого сжигания газа. Электричество, полученное из водородной реакции, будет использоваться для дальнобойных поездок.

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