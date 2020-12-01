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1 дек 2020

Жители Луны готовятся к гонкам

Жители Луны готовятся к гонкам

В этом опять замешан Илон Маск, а еще несколько школьников, которые хотят позапускать свои радиоуправляемые машинки на поверхности спутника земли

Да, новый год будет богат на впечатления – вот и гонки на Луне подоспели. Конечно же, «Наскара» или Формулы-1 ждать не приходится, но и заезды на радиоуправляемых болидах – это тоже нечто интересное. Про Формулу-1 мы заговорили не случайно, так как по слухам лунную трассу спроектирует сам Герман Тильке (конструктор трасс королевских гонок) — ему якобы уже передали сканы того участка лунной поверхности, где должна пройти гонка. 

Дизайном болидов же займутся в компании McLaren, а техническую начинку разработают школьники, которые, после прохождения спецолимпиад, сформируют две команды. Транспортом до Луны выступят летательные аппараты Илона Маска, они же станут неким центром связи, так как машинки будут управляться с нашей родной планеты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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