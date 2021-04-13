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13 апр 2021

Жители Патриарших прудов изолируются от чужих машин

Жители Патриарших прудов изолируются от чужих машин

Этот район старой Москвы известен не только своими улочками, которые воспевались классиками, но и своими активными жителями , которые успешно воплотили в жизнь несколько инициатив в отношении участников дорожного движения

Так, например, несколько месяцев они добились запрета на ночной проезд мотоциклистов по району. Шум Моторов очень мешал людям и те смогли пробиться на самый верх со своей жалобой. В итоге, окружная комиссия ЦАО по безопасности дорожного движения приняла решение установить запрещающие знаки (Движение мотоциклов запрещено).

Теперь же старожилам Патриарших мешают автомобили. Горожане жалуются на постоянный шум от тусовочных мест и непрекращающиеся пробки. Уже поступило предложение общественности - полностью запретить движение по району в выходные. Высказываются и другие мнения- сделать Патриаршие исключительно пешеходным районом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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