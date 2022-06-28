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28 июн 2022

Злостных нарушителей ПДД лишат скидки на оплату штрафов

Злостных нарушителей ПДД лишат скидки на оплату штрафов

Депутаты Госдумы доработали законопроект, который ужесточает ответственность граждан, садящихся за руль, будучи уже лишенными прав

Надо отметить, что депутаты подготовили три меры пресечения для «лишенцев». Первая – штраф в сто тысяч рублей за повторное вождение автомобиля без прав. Вторая – уголовная ответственность за  управление машиной без прав (после уплаты двух административных штрафов). Третья – конфискация автомобилей у владельцев в случае привлечения их к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу.

Нововведение же коснется административных штрафов – на них теперь не будут распространяться пятидесятипроцентные скидки , то есть за первое лишение прав придется платить тридцать тысяч, а за повторное -100 тысяч.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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