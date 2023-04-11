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11 апр 2023

Злостных нарушителей ПДД перестанут лишать прав

Злостных нарушителей ПДД перестанут лишать прав

В России не будут лишать водительских прав за систематические нарушения ПДД. Госдума отклонила закон

Вообще здесь сложилась интересная ситуация – законопроект по лишению прав у систематических нарушителей ПДД был принят в первом чтении почти десять лет назад, но дальше дело не пошло – в 2016 году было организовано углубленное рассмотрение поправок, которое, собственно, закончилось на днях – отказом.

Занятно, но причиной отклонения законопроекта называют его устаревание - в России ввели уголовную ответственность, а также множество других наказаний за систематическое нарушение ПДД.

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