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2 ноя 2018

Знак «Ш» потеряет актуальность

Знак «Ш» потеряет актуальность

Возрадуйтесь те, кто желал отменить необходимость установки знака «Ш» (шипы) на свои автомобили.  Необходимый проект по отмене уже подготовлен и согласован всеми ведомствами. Правда,  правительством он еще не утвержден.  В последней инстанции то и дело возникают задержки

Да, сотрудники ГИБДД пока продолжают, на законных основаниях, выписывать штрафы за отсутствие  знака «Шипы».  Пункт по обязательной установке знака «Ш» появился в ПДД совсем недавно - в прошлом году и сразу вызвал большое количество негативных комментариев со стороны водительского сообщества.

Со стороны ГИБДД было выражено желание в разбирательстве по данному вопросу.  Результатом стала разработка проекта по исключению знака «шипы» из «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Более того  проект уже был согласован между всеми профильными ведомствами.  Казалось бы –  осталось утвердить проект в правительстве и запустить его в ход. Но окончательные сроки рассмотрения документа так и остаются неназванными.

Это означает, что наличие знака «Шипы» пока остается обязательным, и водителя все так же могут наказать за его отсутствие, если на автомобиле установлена шипованная резина.  К слову о резине, еще на прошлой неделе ГИБДД выступила с призывом  начать «переобувать» автомобили во избежание аварийных ситуаций.

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При написании новости использовалась информация:
Газета.ру , mail.ru, За Рулем

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