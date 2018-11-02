Знак «Ш» потеряет актуальность

Возрадуйтесь те, кто желал отменить необходимость установки знака «Ш» (шипы) на свои автомобили. Необходимый проект по отмене уже подготовлен и согласован всеми ведомствами. Правда, правительством он еще не утвержден. В последней инстанции то и дело возникают задержки

Да, сотрудники ГИБДД пока продолжают, на законных основаниях, выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы». Пункт по обязательной установке знака «Ш» появился в ПДД совсем недавно - в прошлом году и сразу вызвал большое количество негативных комментариев со стороны водительского сообщества.

Со стороны ГИБДД было выражено желание в разбирательстве по данному вопросу. Результатом стала разработка проекта по исключению знака «шипы» из «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Более того проект уже был согласован между всеми профильными ведомствами. Казалось бы – осталось утвердить проект в правительстве и запустить его в ход. Но окончательные сроки рассмотрения документа так и остаются неназванными.

Это означает, что наличие знака «Шипы» пока остается обязательным, и водителя все так же могут наказать за его отсутствие, если на автомобиле установлена шипованная резина. К слову о резине, еще на прошлой неделе ГИБДД выступила с призывом начать «переобувать» автомобили во избежание аварийных ситуаций.