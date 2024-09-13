Компания LEGO создала копию McLaren P1 и протестировала ее на треке

Компания LEGO и марка McLaren объединились для создания уникального экземпляра модели P1. Копия выполнена в масштабе 1:1 и состоит из более 340 000 деталей LEGO. Самое интересное, что это не просто стационарная копия, а полноценный автомобиль, который даже протестировали на треке

Из LEGO McLaren P1 достался ряд кузовных панелей, задний спойлер и отделка оптики. Они были сделаны из цепочки специальных деталей конструктора, позволяющих создавать гибкие элементы конструкции. Примечательно, что из кубиков LEGO воссоздали и электромотор, визуально имитирующий V8. Для него были использованы детали LEGO Technic Function и моторчики из LEGO Power function. В общей сложности во всей силовой установке применяется 768 электромоторов LEGO. На сборку LEGO McLaren P1 понадобилось 8344 часов и целая команда инженеров, дизайнеров и специалистов по конструктору.

Испытать автомобиль позвали пилота команды McLaren F1 Ландо Норриса. На опубликованном ролике можно заметить, что видеоряд был специально ускорен, чтобы создать эффект скорости, но как отметил гонщик, LEGO McLaren P1 достойно прошел трассу.