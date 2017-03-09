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9 мар 2017

McLaren 720S в деталях

McLaren 720S в деталях
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren отметилась на автосалоне в Женеве премьерой модели 720S

Автомобиль, обладающий выдающейся аэродинамикой и простроенный вокруг карбонового монокока Monocage II весит всего 1283 килограмма. Производитель заявляет о просторном, по меркам класса, салоне отделанным кожей и алюминием, а также хорошей обзорности, но заявленные цифры куда интереснее.

Расположенный в центре шасси 4-литровый V8 с двумя турбинами выдает 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, обеспечивая соотношение мощности к массе 1:2 (561 лошадь на тонну веса) и сумасшедший разгон: первую «сотню» McLaren 720S разменивает за 2,9 с., а 200 км/ч набирает за 7,8. Максимальная скорость составляет 341 км/ч, а торможение со скорости 200 км/ч занимает 4,6 с. и 117 м. Удивительно, но при такой динамике, расход топлива в городском цикле составляет всего 10,7 литров на 100 км., а уровень выбросов CO2 заявлен на уровне 249 г/км.

Особо производитель отмечает и отсутствие видимых воздухозаборников снаружи автомобиля. Вместо радиаторных решеток и зияющих угловатых отверстий по бокам, воздух на радиаторы подается через заметные лишь сверху автомобиля углубления в дверях. Продаваться автомобиль будет в трех версиях: стандартной, Performance и Luxury, различающихся опциями и, разумеется, ценами. В Европе они будут начинаться от 208 600 тысяч фунтов, автомобиль уже можно заказать, по заявлению на сайте компании, первые автомобили попадут к покупателям уже в мае.

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При написании новости использовалась информация:
McLaren

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