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25 дек 2017

McLaren начал разработку электрического суперкара

McLaren начал разработку электрического суперкара
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren приступила к созданию своего первого полностью электрического суперкара. По словам директора по проектам Дэна Парри-Уильямса британцы даже создали несколько тестовых мулов.

Однако, пока дальнейшие работы упираются в батареи. «У нас есть тестовые мулы и часть причин по которым они созданы: как мы можем участвовать в полностью электрическом мире, — говорит Парри-Уильямс. — Однако до серийного продукта еще очень далеко».

По его словам электромобили дают удивительные возможности для производителей суперкаров, но пока все упирается в емкость батарей. В McLaren считают достаточной емкость для того, чтобы батарей хватило минимум на полчаса езды по гоночной трассе и 800 километров в обычном дорожном режиме. Пока технологии производства батарей не позволяют создать компании коммерческий продукт.

Впрочем, в McLaren говорят, что как минимум 50% всех выпускаемых спорткаров компании будут электрофицированы. После очень успешного гибридного суперкара P1 в McLaren не намерены останавливаться и планируют в ближайшие несколько лет представить суперкар из серии Ultimate Series с гибридной силовой установкой мощностью более 1000 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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