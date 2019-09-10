Mclaren не хотят производить электромобили из-за тяжестей

McLaren не будет выпускать электрический гиперкар лишь для того, чтобы соответствовать нынешним экологическим трендам: британцы считают, что электрические силовые установки слишком утяжеляют автомобиль

Да, в компании заявляют, что мощная гибридная силовая установка делает автомобиль слишком тяжёлым, что значительно ухудшает динамические характеристики. Возникает логичный вопрос, почему же Mclaren уже выпустил 375 экземпляров супергибрида Р1. «Макларен» не отказывается от идеи выпуска электрокаров в принципе. На данный момент британцы работают над идеей создания гиперкара с электрической силовой установкой, который был бы одновременно быстрым и лёгким. Что касается модели P1, то ее цикл подойдет к концу.

Как сообщает издание Motoring со ссылкой на директора по глобальному маркетингу McLaren Джейми Корсторфайна, марка не будет выпускать полностью электрогиперкар до тех пор, пока не убедится, что он станет лучшим в классе. По планам британцев, это должно произойти не ранее 2024 года.