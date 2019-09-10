Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2019

Mclaren не хотят производить электромобили из-за тяжестей

Mclaren не хотят производить электромобили из-за тяжестей
Автор фото: фирма-производитель

McLaren не будет выпускать электрический гиперкар лишь для того, чтобы соответствовать нынешним экологическим трендам: британцы считают, что электрические силовые установки слишком утяжеляют автомобиль

Да, в компании заявляют, что мощная гибридная силовая установка делает автомобиль слишком тяжёлым, что значительно ухудшает динамические характеристики. Возникает логичный вопрос, почему же Mclaren уже выпустил 375 экземпляров супергибрида Р1.  «Макларен» не отказывается от идеи выпуска электрокаров в принципе. На данный момент британцы работают над идеей создания гиперкара с электрической силовой установкой, который был бы одновременно быстрым и лёгким. Что касается модели P1, то ее цикл подойдет к концу.

Как сообщает издание Motoring со ссылкой на директора по глобальному маркетингу McLaren Джейми Корсторфайна, марка не будет выпускать полностью электрогиперкар до тех пор, пока не убедится, что он станет лучшим в классе. По планам британцев, это должно произойти не ранее 2024 года.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

McLaren построит открытый суперкар для особого удовольствия от вождения

24 июля 2019
McLaren GT 2020

McLaren представил свой самый практичный автомобиль

17 мая 2019
McLaren GT

McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»

08 мая 2019
Mclaren 570GT 2017

Mclaren готовит к запуску новый гранд-турер

26 апреля 2019
McLaren Senna Lego

Спорткар из кубиков

27 марта 2019
McLaren 600LT Spider 2020

McLaren представил «злой» кабриолет

17 января 2019

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"
Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля
Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"

Написано новостей:

2 4 1 8 5