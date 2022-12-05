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5 дек 2022

McLaren не хватает денег на разработку нового автомобиля

McLaren не хватает денег на разработку нового автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Интересный факт – компания McLaren столкнулась с финансовыми трудностями при разработке нового спорткара Artura. Положение дел настолько серьезное, что руководство марки приняло решение распрощаться со своим историческим наследием – коллекцией машин

Несколько гоночных болидов, пара спорткаров F1 и другие модели – все это было  продано инвестиционному фонду Бахрейна Mumtalakat Holding. Сумма сделки составляет 123 миллиона долларов.

К сожалению, на фоне всех убытков McLaren данная цифра выглядит каплей в море. Судите сами – за девять месяцев текущего года  компания потеряла четверть миллиарда долларов. Причины тому – коронавирусные ограничения, дефицит комплектующих и проблемы с программным обеспечением.  Кроме того руководство марки уже ведет переговоры с инвесторами по поводу реструктуризации компании.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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