McLaren не хватает денег на разработку нового автомобиля

Интересный факт – компания McLaren столкнулась с финансовыми трудностями при разработке нового спорткара Artura. Положение дел настолько серьезное, что руководство марки приняло решение распрощаться со своим историческим наследием – коллекцией машин

Несколько гоночных болидов, пара спорткаров F1 и другие модели – все это было продано инвестиционному фонду Бахрейна Mumtalakat Holding. Сумма сделки составляет 123 миллиона долларов.

К сожалению, на фоне всех убытков McLaren данная цифра выглядит каплей в море. Судите сами – за девять месяцев текущего года компания потеряла четверть миллиарда долларов. Причины тому – коронавирусные ограничения, дефицит комплектующих и проблемы с программным обеспечением. Кроме того руководство марки уже ведет переговоры с инвесторами по поводу реструктуризации компании.