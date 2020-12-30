Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2020

McLaren никогда не пойдет в стан кроссоверов

McLaren никогда не пойдет в стан кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Да, дорогие читатели Motorpage, остались еще производители, которые не играют в тренды, а следуют своей философии

Это дорогого стоит. Как иначе, когда твои конкуренты вроде Lamborghini или Ferrari активно осваивают этот сегмент, а ты держишься своей стороны. Во всяком случае, в McLaren собираются поступать именно так. Глава компании, Майк Флюитт, очень четко изложил позицию марки в интервью изданию The Car: "Наш бренд «завязан» на автоспорт, суперкары и авто¬мобили для водителей. Ещё слишком рано пытаться распро¬странить его имидж на другие сегменты и пытаться завоевать доверие потреби¬телей, выпуская продукты, не имеющие ничего общего с нашей историей".

Любопытно, что Mclaren даже неформально выступает против гибридов и электромобилей, заявив, что да, их, дескать, надо производить, но только из-за экологического давления. Если бы не новые экостандарты, компания продолжила бы заниматься исключительно традиционными двигателями.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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