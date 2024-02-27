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27 фев 2024

McLaren обновила Artura и показала версию в кузове кабриолет

McLaren обновила Artura и показала версию в кузове кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren подготовила обновление для гибридного суперкара Artura, который теперь также будет выпускаться в кузове кабриолет под названием Spider. Первые покупатели, оформившие предзаказ, смогут получить свой автомобиль уже в этом году

Безусловно больше всего внимания притягивает именно Artura Spider. Для него предложены два варианта “хардтопа”: стандартный из углеродного волокна или из электрохромного стекла, способного поглощать 99% солнечного света. Для складывания/раскладывания крыши потребуется 11 секунд на скорости до 50 км/ч. .

Гибридная силовая установка также претерпела ряд изменений. 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор теперь суммарно выдают 690 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Отмечается, что была пересмотрена калибровка 8-ступенчатого “робота”, что позволило на 25% сократить время при переключении передач. При этом, разгон до “сотни” остался прежним - 3,0 с. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 330 км/ч. Аккумулятор также остался прежним - 7,4 кВт*ч. Однако запас хода увеличился до 33,8 км. Из других усовершенствований отмечаются: модернизированная выхлопная система, повышенная эффективность охлаждения тормозов, улучшенные демпферы, а также добавлена новая функция "Spinning Wheel Pull-Away", позволяющая создать эффект пробуксовки на месте.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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