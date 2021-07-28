McLaren представил новый спорткар

Компания McLaren представила открытую версию модели 765LT под названием Spider. Это самый быстрый родстер марки за всю ее многолетнюю историю

Судите сами: разгон до сотни занимает всего 2.8 секунды, а вторую сотню автомобиль разменивает за семь секунд. На секундочку, этот автомобиль успеет разогнаться до двухсот, пока ваш условный Solaris еще будет разгоняться до ста километров в час. Собственно, такой ураганной динамике способствует 756-сильный двигатель V8 твинтурбо.

Важный нюанс. Родстер получился лишь немногим тяжелее обычного спорткара – разница всего в 48 километров. Такие показатели – заслуга инженеров, которые активно применяли углепластиковое волокно. Также на машине установлена титановая выпускная система, которая на сорок процентов легче стальной.