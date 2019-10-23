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23 окт 2019

McLaren вывел модель Speedtail на дорожные тесты

McLaren вывел модель Speedtail на дорожные тесты
Автор фото: фирма-производитель

Британская марка начала тестировать на дорогах общественного пользования гиперкар Speedtail, который стал преемником знаменитого F1

Гиперкар с карбоновой конструкцией оснастили гибридной силовой установкой на базе четырехлитрового твин-турбо V8 мощностью 756 л. с., который работает в паре с 312-сильным электрическим агрегатом.Другим маркам стоит поберечь свои спортивные автомобили от столкновения с этим зверем, так как McLaren Speedtail способен ускоряться с места до 300 км/ч за 12,8 с, что на 2,7 с быстрее McLaren P1 и на 0,3 с — Bugatti Chiron. Максимальная скорость автомобиля составила 403 км в час.

Напомним, что McLaren Speedtail впервые был показан в октябре 2018 года. Новинка стала идеологическим преемником легендарной модели F1. Всего британская компания выпустит 106 таких автомобилей, стоимость каждого из которых составит около 2,3 млн долларов. На данный момент все гиперкары уже проданы. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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