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28 апр 2022

Новым главой McLaren станет выходец из Ferrari

Новым главой McLaren станет выходец из Ferrari

Компания McLaren назвала имя своего нового руководителя: им станет Майкл Хьюго Лейтерс, который до конца прошлого года занимал пост технического директора Ferrari

Правда, СМИ уверены, что в этом назначении имеет интерес совершенно другая сторона.

Дело в том, что Лейтерс помимо Ferrari долго работал в Porsche, где трудился над созданием кроссовера Macan, а несколько месяцев назад Volkswagen Group выражала интерес к покупке McLaren, в апреле даже стало известно, что немецкая компания увеличила своё предложение с 450 до 650 миллионов евро. Так что назначение на пост главы McLaren выходца из немецкого концерна может поспособствовать успеху в переговорах.

Отметим, что во время работы в Ferrari Майкл Лейтерс руководил проектированием супергибридов — флагманского SF90 Stradale и модели 296 GTB, которая стала первым гибридом из Маранелло с V6.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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