Преемник McLaren P1 появится в 2024 году

Гибридный суперкар McLaren P1, выпущенный в 2013-2015-х годах ограниченным тиражом в 375 единиц, получит идеологического преемника

Как сообщает Autocar со ссылкой на гендиректора «Макларена» Майка Флюита, это будет следующая модель во флагманской линейке Ultimate Series.

Топ-менеджер заявил, что в последнее время он много ездит на электромобилях, и они ему по-настоящему нравятся, однако следующий суперкар бренда все же будет гибридным, а не полностью электрическим.

В качестве примера он привел свежую модель 765LT: дескать, многие покупатели выбрали ее ради поездок по треку, и если бы это был электрокар, его пришлось бы заряжать целый день после всего лишь получаса гонок – такой сценарий в компании считают неподходящим. При этом Флюит признал, что его впечатляют заявленные характеристики будущих электрических суперкаров – таких, как Lotus Evija и Pininfarina Battista. По предварительным данным, у наследника P1 переднюю ось будет вращать электромотор, а заднюю – новейший V6, который дебютирует на следующем спорткаре младшей линейки Sports Series.