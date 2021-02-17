Рассекречен новый McLaren

Компания представила свой очередной гибридный спорткар, который буквально называют новым поколением автомобилей данного класса

Новинка носит название Artura. Начать стоит с двигателя. Здесь установлен бензиновый V8 на 586 лошадиных сил. За электрическую составляющую отвечает «зеленый» моторчик на 90 лошадиных сил. Общая мощность силовой установки – 680 лошадиных сил. Разгон до сотни – три секунды ровно. Любопытно, что первый гибрид марки, модель P1, разгонялся несколько быстрее – за 2.8 секунды.

Что касается кузова, то в основе Artura находится карбоновый монокок, да и во всей конструкции автомобиля используется большое количество углепластика и алюминия. Такое применение материалов обеспечивает спорткару сравнительно низкий вес – менее полутора тонн.