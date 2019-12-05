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5 дек 2019

В линейке McLaren появится гибридный полноприводный суперкар

В линейке McLaren появится гибридный полноприводный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшие три–четыре года линейка McLaren станет полностью гибридной. Первый подзаряжаемый суперкар, построенный на новой платформе и оснащенный полным приводом, покажут до конца 2020 года

В интервью изданию Car and Driver исполнительный директор McLaren Майк Флюитт раскрыл планы компании на ближайшие годы. Так, весной фирма представит новую платформу и гибридную силовую установку, в основу которой ляжет двигатель V6. Первой моделью, построенной на этой «тележке», станет полноприводный суперкар с электромотором на передней оси и динамикой лучше, чем у Senna. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) новый McLaren сможет разгоняться за 2,3 секунды и проезжать на электрической тяге 24-32 километра.

Между тем, через McLaren гибридизирует всю  модельную линейку. Причем бензоэлектрические суперкары будут всего на 30 килограммов тяжелее обычных машин. Что касается полностью батарейной модели, то такая у британской фирмы может появиться лет через 30, считает Флюитт. Литий-ионные аккумуляторы слишком тяжелые, а твердотельные в массовое производство попадут не раньше середины следующего десятилетия.

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