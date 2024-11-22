Автомобильной маркой MG, родившейся сто лет назад в Великобритании, сегодня владеет китайская SAIC – в 2005 году она купила компанию MG–Rover. Марка Rover китайцам тогда не досталась и они придумали свою, похожую по звучанию, – Roewe. В 2017-м SAIC представила компактный седан Roewe I5, созданный на платформе Buick Excelle GT 2015 года, разработанного SAIC совместно с GM. В 2021 году выпуск Roewe I5 прекратили, продолжив производство его экспортной версии под маркой MG5. В 2023-м появилось новое поколение MG5, пятидверный лифтбек. В России сейчас продаются обе машины, но у нас на тесте в motorpage.ru – MG5 первого поколения

Экстерьер и интерьер

Четырехдверный седан гольф-класса, 4,6 метра в длину, колесная база 2,68 метра. Чуть крупнее Skoda Rapid, чуть меньше Hyundai Elantra, внешне напоминает Volkswagen Polo шестого поколения. Экстерьер машины родом из 2010-х: никаких новомодных безрамочных решеток радиатора с вихреобразными прорезями. Бампер – это бампер, решетка – это решетка, отдельно, с традиционными горизонтальными ребрами. То же и со светотехникой. Нынешняя мода устраивать на капоте и на корме сплошные полосы из светодиодов до MG5 еще не дошла, у него – раздельные фары и раздельные задние фонари, пусть и светодиодные. Конечно, никаких выдвижных ручек в дверях.

В салоне MG5 любителей старой доброй классики порадуют хорошо читаемые круглые шкалы спидометра и тахометра с физическими стрелками на приборной панели. Но все-таки есть и уступка современности, в центральную консоль вмонтирован сенсорный 10-дюймовый экран, куда заведено управление всеми настройками машины. Отклик экрана так себе, отмечаешь и архаичную графику, и не лучшую цветопередачу – но в то же время есть Apple CarPlay и Android Auto, камеры с круговым обзором и 3D-режимом.

На левой спице мультируля – выбор источника звука и громкости медиасистемы, на правой – управление маршрутным компьютером. «Кочерга» круиз-контроля – не активного, понятное дело, устроена тоже по-хорошему старомодно, слева под рулем. Есть авто-холд.

Черный практичный салон, очень жесткий пластик, толстый грубоватый кожзам сидений – но широких и неожиданно удобных. Пассажирское кресло имеет тот же набор электрорегулировок, что и водительское, – удивительно, с учетом бюджетного в целом духа машины. Ведь MG5 обделен, например, даже климат-контролем, у него только кондиционер. Хотя подогревы передних сидений и заднего стекла все-таки имеются. Как и люк в крыше, но тоже в бюджетном исполнении: именно люк, над передним рядом, а не панорамная крыша, как сейчас у всех «китайцев», и без режима проветривания, просто сдвижной. На заднем ряду тоже неплохо – много места, приятная формовка дивана. Нет центрального подлокотника и даже воздуховодов, зато USB-разъема целых два. Правда, сначала не понимаешь, откуда в переднеприводной машине такой сравнительно высокий трансмиссионный тоннель в полу, серьезно ущемляющий права среднего пассажира. Но если заглянуть под днище MG5, все становится ясно – в этот тоннель упрятана выпускная система, так что снизу MG5 – плоский, а заявленный клиренс в 135 миллиметров похож на правду.

Что еще? Большой багажник, 512 литров. В целом – просто, при этом добротно и практично, есть всё нужное. Очень похоже на такси или недорогой автомобиль для корпоративного парка.

Силовой агрегат

Под капотом у MG5 – созданная SAIC на основе двигателя Mitsubishi S4C атмосферная рядная «четверка» 15S4C, она выпускается китайцами с 2010 года. Чугунный блок цилиндров, ГРМ с цепным приводом и двумя распредвалами с изменяемыми фазами газораспределения. 92-й бензин, причем действительно 92-й, а не лукавство, как у многих нынешних «китайцев»: официально разрешен 92-й, но на самом деле 95-й, если хотите, чтобы ваша машина ездила быстро и долго. По отзывам на форумах – двигатель высокоресурсный и беспроблемный. Хотя довольно высокая степень сжатия (11,5) вроде бы должна этому противоречить. Трансмиссия MG5 – выпускаемый SAIC c 2018 года вариатор CVT 180, с наборным металлическим ремнем и девятью фиксированными значениями передаточного отношения в диапазоне 0,396-2,453, имитирующими передачи в обычной трансмиссии. По слухам, у шанхайских таксистов этот вариатор на нашем MG, он же Roewe, ходит без ремонта до 300 тысяч километров пробега.

Но нам же важно не только сколько ходит, но и как именно ходит, то есть едет автомобиль?

В движении

В первую секунду после старта кажется, что MG5 не едет вообще никак. Переводишь тяжелый селектор коробки в положение D, нажимаешь газ и… рев двигателя, и больше ничего, ускорение минимально. Паспортные данные разгона до 100 км/ч – невыдающиеся 11,5 секунды. Но больше того, первую часть этого отрезка времени MG5 вообще спит, только ревет во сне, разгон начинается ближе к концу. Все становится понятно, если посмотреть, в каком диапазоне оборотов мотор 1,23-тонного автомобиля выдает свои 114 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента, – это 6000 оборотов и 4500 оборотов соответственно. Так что, нажав педаль газа, наберитесь терпения и «ждите ответа», «ждите ответа», «ждите ответа», как говорили, соединяясь с абонентом, старые добрые проводные телефоны.

Сначала стрелка тахометра прыгнет вверх и взревет мотор MG5 – кстати, у этого атмосферника на удивление приятный низкий голос, гораздо солиднее, чем у многих нынешних таких же малообъемников с турбиной. Но первые секунды пройдут впустую, автомобиль потратит их на рёв и на отклонение стрелки тахометра. Пока она не преодолеет большую часть шкалы, не ждите почти никакого ускорения. Настоящий разгон начнется с 4500 оборотов и закончится отсечкой на 6500, дальше уже «красная зона». Но именно в этом диапазоне, от 4500 до 6500 оборотов, автомобиль по-настоящему едет. Как ни смешно прозвучит, в этом своем поведении на разгоне бюджетный утилитарный седан MG5 близок к гражданским спорткарам. Помню, – при всей колоссальной разнице в классе машин и двигателей, – именно такой характер, сон на низах и отдача только в верхнем диапазоне оборотов, был у 477-сильного V8 в Lexus RC-F.

Относиться к задумчивости MG5 можно двумя способами. Первый: смириться и просто переждать потраченные впустую первые секунды разгона. Второй: перевести селектор вариатора в ручной режим и выбирать передачи вручную, стараясь держать обороты двигателя в оптимальном диапазоне 4500-6500 оборотов. Перед обгоном на трассе, например, сбрасывать передачи вниз, с восьмой до четвертой, и крутить, крутить мотор – он это охотно принимает, позволяя разогнать автомобиль до 140-150 километров в час. А дальше можно перевести селектор вариатора опять в автоматический режим, стрелка тахометра вернется на крейсерские 2000-2500 оборотов, и в этом режиме MG5 легко поддерживает. скорость в пределах нештрафуемого превышения на платной трассе – уверенно, спокойно, без надрыва.

Тут важно еще, что если заставить двигатель работать в полную силу, то все шалости с динамичными обгонами, с движением по трассе на 140 км/ч и выше, шасси MG5 выдерживает прекрасно, ощущается запас эффективности тормозов. Спереди Макферсон, сзади – балка, но подвеска ощущается как собранная, подходящая для динамичной езды, ее хорошо «подружили» с рулем. Чувствуется, что будь у MG5 другой набор силовых агрегатов, автомобиль поехал бы еще интереснее.

Двигатель автомобиля расходует от 7,2 литров в городе до 5,2 литров по трассе 92-го, как уже было сказано, бензина. Сначала, когда видишь на приборной панели цифры 14,15,17,19, – думаешь, вот аппетит-то у двигателя. Но потом понимаешь, что расход топлива выставлен не в литрах на сто километров, а километрах на литр.

Утилитарный, практичный, обещающий надежность, чуть старомодный, экономичный седан – всему этому должна соответствовать цена. Но она, если верить официальным прайс-листам, способна убить интерес к автомобилю на корню. Формально это от 1,999 млн рублей за комплектацию Comfort с механической коробкой – с учетом всех возможных выгод. Без них такой самый простой MG5 тянет на 2,279 млн. За топовую версию Deluxe, которая была у нас на тесте, без учета выгод просят 2,449 млн. рублей. Это на на одну сотню тысяч рублей больше, чем сегодня стоят более современные во всех смыслах седаны того же В-класса других китайских марок. Остается надеяться, что дилерские скидки реальным покупателям опустят цену на этот MG5 до разумного уровня, приемлемого для его потенциальной аудитории – такси и корпоративные парки.

Технические характеристики MG5 ГАБАРИТЫ, ММ 4601/1818/1489 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2680 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 135 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1230 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 114 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 150 при 4500 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ CVT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 11,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,5