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Китайский седан британской марки
Логотип MG Cars

MG5 (2021) вид спереди
В 2017 году автомобиль задумывался как конкурент Volkswagen Golf
MG5 (2021) вид сбоку
При рестайлинге колесную базу исходного Roewe 350 увеличили на 80 мм
MG5 (2021) вид сзади
Задние фонари по-старомодному раздельные, перемычка между ними металлическая
MG5 (2021) вид сзади
Выхлопная труба не видна, она спрятана под бампером
MG5 (2021) салон
Черный салон – практичное решение
MG5 (2021) передние кресла
Сиденья ориентированы на комфорт, а не на спорт
MG5 (2021) порог
Пороги открыты, так что в грязную погоду одежда испачкается
MG5 (2021) салон
Передняя панель – явно из 2010-х, не считая центрального тачскрина
MG5 (2021) салон
Синий сегмент экрана – настройки климата, ими удобно управлять с места пассажира
MG5 (2021) кресло
У пассажирского сиденья – тот же набор электрорегулировок, что и у водительского
MG5 (2021) руль
На левой спице руля кнопки медиасистемы, на правой – маршрутного компьютера
MG5 (2021) руль
Нижний рычаг слева под рулем управляет круиз-контролем
MG5 (2021) приборная панель
Классические шкалы приборов со стрелками хорошо читаются
MG5 (2021) монитор
Управление смешанное, поворотный верньер и кнопки плюс тачскрин
MG5 (2021) монитор
Есть Apple CarPlay
MG5 (2021) монитор
Температура воздуха и интенсивность обдува регулируются ползунками на экране
MG5 (2021) монитор
Усилие на руле регулируется от Urban до Dynamic
MG5 (2021) монитор
Два диапазона радио плюс воспроизведение музыки с гаджета
MG5 (2021) монитор
Камеры с круговым обзором и 3D-режимом, но качество картинки не лучшее
MG5 (2021) разъемы и розетка
Под сдвижной шторкой на центральной консоли – разъемы и розетка
MG5 (2021) АКПП
В центральной консоли помимо подстаканников есть удобные лотки
MG5 (2021) бокс в подлокотнике
В подлокотнике – небольшой бокс
MG5 (2021) люк
Люк только сдвигается, режима проветривания нет
MG5 (2021) задний диван
Задние двери открываются широко, садиться удобно
MG5 (2021) второй ряд
Места для ног достаточно
MG5 (2021) второй ряд
Три подголовника для трех пассажиров
MG5 (2021) второй ряд
Но у среднего под ногами неожиданно высокий тоннель
MG5 (2021) розетки
В торце подлокотника два разъёма и лоток
MG5 (2021) багажное отделение
Объем багажника – немалые 512 литров
MG5 (2021) докатка
Под фальшполом докатка и органайзер со штатными инструментами
MG5 (2021) багажное отделение
Знак аварийной остановки принайтован к заднему борту
MG5 (2021) спинка заднего дивана
Спинка заднего сиденья складывается только целиком
MG5 (2021) багажное отделение
Ровной погрузочной площадки не получается
MG5 (2021) колесо
Автомобиль обут в шины Kumho Solus SA01 размерности 205/55 R16
MG5 (2021) пластиковый пыльник
Под передним бампером – неширокий пластиковый пыльник
MG5 (2021) балка задней подвески
Нижняя точка – балка задней подвески, опасно свисающих элементов нет
MG5 (2021) шильдик

Автомобильной маркой MG, родившейся сто лет назад в Великобритании, сегодня владеет китайская SAIC – в 2005 году она купила компанию MG–Rover. Марка Rover китайцам тогда не досталась и они придумали свою, похожую по звучанию, – Roewe. В 2017-м SAIC представила компактный седан Roewe I5, созданный на платформе Buick Excelle GT 2015 года, разработанного SAIC совместно с GM. В 2021 году выпуск Roewe I5 прекратили, продолжив производство его экспортной версии под маркой MG5. В 2023-м появилось новое поколение MG5, пятидверный лифтбек. В России сейчас продаются обе машины, но у нас на тесте в motorpage.ru – MG5 первого поколения

Экстерьер и интерьер

Четырехдверный седан гольф-класса, 4,6 метра в длину, колесная база 2,68 метра. Чуть крупнее Skoda Rapid, чуть меньше Hyundai Elantra, внешне напоминает Volkswagen Polo шестого поколения. Экстерьер машины родом из 2010-х: никаких новомодных безрамочных решеток радиатора с вихреобразными прорезями. Бампер – это бампер, решетка – это решетка, отдельно, с традиционными горизонтальными ребрами. То же и со светотехникой. Нынешняя мода устраивать на капоте и на корме сплошные полосы из светодиодов до MG5 еще не дошла, у него – раздельные фары и раздельные задние фонари, пусть и светодиодные. Конечно, никаких выдвижных ручек в дверях.

В салоне MG5 любителей старой доброй классики порадуют хорошо читаемые круглые шкалы спидометра и тахометра с физическими стрелками на приборной панели. Но все-таки есть и уступка современности, в центральную консоль вмонтирован сенсорный 10-дюймовый экран, куда заведено управление всеми настройками машины. Отклик экрана так себе, отмечаешь и архаичную графику, и не лучшую цветопередачу – но в то же время есть Apple CarPlay и Android Auto, камеры с круговым обзором и 3D-режимом.

На левой спице мультируля – выбор источника звука и громкости медиасистемы, на правой – управление маршрутным компьютером. «Кочерга» круиз-контроля – не активного, понятное дело, устроена тоже по-хорошему старомодно, слева под рулем. Есть авто-холд.

Черный практичный салон, очень жесткий пластик, толстый грубоватый кожзам сидений – но широких и неожиданно удобных. Пассажирское кресло имеет тот же набор электрорегулировок, что и водительское, – удивительно, с учетом бюджетного в целом духа машины. Ведь MG5 обделен, например, даже климат-контролем, у него только кондиционер. Хотя подогревы передних сидений и заднего стекла все-таки имеются. Как и люк в крыше, но тоже в бюджетном исполнении: именно люк, над передним рядом, а не панорамная крыша, как сейчас у всех «китайцев», и без режима проветривания, просто сдвижной. На заднем ряду тоже неплохо – много места, приятная формовка дивана. Нет центрального подлокотника и даже воздуховодов, зато USB-разъема целых два. Правда, сначала не понимаешь, откуда в переднеприводной машине такой сравнительно высокий трансмиссионный тоннель в полу, серьезно ущемляющий права среднего пассажира. Но если заглянуть под днище MG5, все становится ясно – в этот тоннель упрятана выпускная система, так что снизу MG5 – плоский, а заявленный клиренс в 135 миллиметров похож на правду.

Что еще? Большой багажник, 512 литров. В целом – просто, при этом  добротно и практично, есть всё нужное. Очень похоже на такси или недорогой автомобиль для корпоративного парка.

Силовой агрегат

Под капотом у MG5 – созданная SAIC на основе двигателя Mitsubishi S4C атмосферная рядная «четверка» 15S4C, она выпускается китайцами с 2010 года. Чугунный блок цилиндров, ГРМ с цепным приводом и двумя распредвалами с изменяемыми фазами газораспределения. 92-й бензин, причем действительно 92-й, а не лукавство, как у многих нынешних «китайцев»: официально разрешен 92-й, но на самом деле 95-й, если хотите, чтобы ваша машина ездила быстро и долго. По отзывам на форумах – двигатель высокоресурсный и беспроблемный. Хотя довольно высокая степень сжатия (11,5) вроде бы должна этому противоречить. Трансмиссия MG5 – выпускаемый SAIC c 2018 года вариатор CVT 180, с наборным металлическим ремнем и девятью фиксированными значениями передаточного отношения в диапазоне 0,396-2,453, имитирующими передачи в обычной трансмиссии. По слухам, у шанхайских таксистов этот вариатор на  нашем MG, он же Roewe, ходит без ремонта до 300 тысяч километров пробега.

Но нам же важно не только сколько ходит, но и как именно ходит, то есть едет автомобиль?

В движении

В первую секунду после старта кажется, что MG5 не едет вообще никак. Переводишь тяжелый селектор коробки в положение D, нажимаешь газ и… рев двигателя, и больше ничего, ускорение минимально. Паспортные данные разгона до 100 км/ч – невыдающиеся 11,5 секунды. Но больше того, первую часть этого отрезка времени MG5 вообще спит, только ревет во сне, разгон начинается ближе к концу. Все становится понятно, если посмотреть, в каком диапазоне оборотов мотор 1,23-тонного автомобиля выдает свои 114 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента, – это 6000 оборотов и 4500 оборотов соответственно. Так что, нажав педаль газа, наберитесь терпения и «ждите ответа», «ждите ответа», «ждите ответа», как говорили, соединяясь с абонентом, старые добрые проводные телефоны.

Сначала стрелка тахометра прыгнет вверх и взревет мотор MG5 – кстати, у этого атмосферника на удивление приятный низкий голос, гораздо солиднее, чем у многих нынешних таких же малообъемников с турбиной. Но первые секунды пройдут впустую, автомобиль потратит их на рёв и на отклонение стрелки тахометра. Пока она не преодолеет большую часть шкалы, не ждите почти никакого ускорения. Настоящий разгон начнется с 4500 оборотов и закончится отсечкой на 6500, дальше уже «красная зона». Но именно в этом диапазоне, от 4500 до 6500 оборотов, автомобиль по-настоящему едет. Как ни смешно прозвучит, в этом своем поведении на разгоне бюджетный утилитарный седан MG5 близок к гражданским спорткарам. Помню, – при всей колоссальной разнице в классе машин и двигателей, – именно такой характер, сон на низах и отдача только в верхнем диапазоне оборотов, был у 477-сильного V8 в Lexus RC-F.

Относиться к задумчивости MG5 можно двумя способами. Первый: смириться и просто переждать потраченные впустую первые секунды разгона. Второй: перевести селектор вариатора в ручной режим и выбирать передачи вручную, стараясь держать обороты двигателя в оптимальном диапазоне 4500-6500 оборотов. Перед обгоном на трассе, например, сбрасывать передачи вниз, с восьмой до четвертой, и крутить, крутить мотор – он это охотно принимает, позволяя разогнать автомобиль до 140-150 километров в час. А дальше можно перевести селектор вариатора опять в автоматический режим, стрелка тахометра вернется на крейсерские 2000-2500 оборотов, и в этом режиме MG5 легко поддерживает. скорость в пределах нештрафуемого превышения на платной трассе – уверенно, спокойно, без надрыва.

Тут важно еще, что если заставить двигатель работать в полную силу, то все шалости с динамичными обгонами, с движением по трассе на 140 км/ч и выше, шасси MG5 выдерживает прекрасно, ощущается запас эффективности тормозов. Спереди Макферсон, сзади – балка, но подвеска ощущается как собранная, подходящая для динамичной езды, ее хорошо «подружили» с рулем. Чувствуется, что будь у MG5 другой набор силовых агрегатов, автомобиль поехал бы еще интереснее.

Двигатель автомобиля расходует от 7,2 литров в городе до 5,2 литров по трассе 92-го, как уже было сказано, бензина. Сначала, когда видишь на приборной панели цифры 14,15,17,19, – думаешь, вот аппетит-то у двигателя. Но потом понимаешь, что расход топлива выставлен не в литрах на сто километров, а километрах на литр.

Утилитарный, практичный, обещающий надежность, чуть старомодный, экономичный седан – всему этому должна соответствовать цена. Но она, если верить официальным прайс-листам, способна убить интерес к автомобилю на корню. Формально это от 1,999 млн рублей за комплектацию Comfort с механической коробкой – с учетом всех возможных выгод. Без них такой самый простой MG5 тянет на  2,279 млн. За топовую версию Deluxe, которая была у нас на тесте, без учета выгод просят 2,449 млн. рублей. Это на на одну сотню тысяч рублей больше, чем сегодня стоят более современные во всех смыслах седаны того же В-класса других китайских марок. Остается надеяться, что дилерские скидки реальным покупателям опустят цену на этот MG5 до разумного уровня, приемлемого для его потенциальной аудитории – такси и корпоративные парки.

        

Технические характеристики MG5

ГАБАРИТЫ, ММ

4601/1818/1489

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2680

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

135

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1230

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый R4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

114 при 6000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

150 при 4500 об/мин

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

CVT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

11,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

5,5

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