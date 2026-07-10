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10 июл 2026

MG показал два новых электрокара

MG показал два новых электрокара
Автор фото: фирма-производитель

На Фестивале скорости в Гудвуде компания MG представила две концептуальные модели. Одна из них уже в ближайшие годы получит серийную версию, а вторая демонстрирует новый фирменный дизайн марки

Главной премьерой стал концепт MG Go!, который станет предвестником компактного электромобиля MG 2 EV. По данным британских СМИ, серийная версия выйдет на рынки Европы и Великобритании примерно в середине 2027 года. Ожидается, что она сохранит силуэт концепта и скрытые ручки задних дверей, но получит высокопрофильные шины, традиционные зеркала заднего вида и менее «агрессивные» бампера.

Дизайн автомобиля разработан в лондонской студии MG. Создатели вдохновлялись классическим MGB GT, хэтчбеком Metro Turbo 1980-х годов и спортивным MG ZR начала 2000-х годов. Новинка будет конкурировать с Renault 5 E-Tech и Volkswagen ID. Polo.

По предварительным данным, электромобиль построят на переднеприводной платформе E3 от MG 4 Urban. В зависимости от версии он сможет оснащаться электромотором мощностью от 150 до 163 л.с., а также литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 43 кВт·ч или 54 кВт·ч.

Второй дебютант получил название Cyber. Этот концепт демонстрирует новое направление дизайна MG и одновременно анонсирует будущий крупный электрический кроссовер, который станет флагманом марки. В компании заявляют, что источником вдохновения для Cyber стал MG EX181 образца 1957 года. При этом технические характеристики, запас хода, мощность силовой установки и параметры зарядки пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Сarexpert

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