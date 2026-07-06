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6 июл 2026

Онлайн-презентацию нового MG MG07 пришлось прервать из-за критики зрителей

Онлайн-презентацию нового MG MG07 пришлось прервать из-за критики зрителей
Автор фото: фирма-производитель

Во время прямой трансляции, посвященной новой модели MG07, зрители массово начали сравнивать автомобиль с Porsche Taycan и Xiaomi SU7, из-за чего руководителю бренда MG Чэнь Цую пришлось досрочно завершить эфир

Во время презентации глава подразделения по развитию бренда пытался объяснить особенности внешнего облика новинки и подчеркнул, что MG07 не копирует дизайны конкурентов. Однако поток комментариев с обвинениями в плагиате оказался настолько сильным, что трансляция завершилась раньше запланированного.

Позже на встрече с журналистами Чэнь Цуй вновь прокомментировал ситуацию. По его словам, если MG07 и унаследовал чьи-либо дизайнерские решения, то прежде всего собственные. В качестве примера он привел классический MG MGB GT 1965 года, отметив, что новый лифтбек является современной интерпретацией фирменного стиля марки.

Тем не менее многие считают, что сходство с современными электрическими моделями действительно заметно. Особенно часто упоминаются передние светодиодные фары, дизайн колесных дисков и общий силуэт кузова, который напоминает одновременно Porsche Taycan и Xiaomi SU7.
 

При написании новости использовалась информация:
Carscoops

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