SAIC готовит электрический фастбек в стиле Porsche

Концерн SAIC Motor готовит к премьере новую модель под брендом MG. Судя по опубликованным изображениям, MG 07 выделяется дизайном, который явно перекликается с моделями Porsche

По пропорциям кузова и декоративным деталям новинка напоминает Porsche Taycan и Porsche Panamera. Особенно сходство можно заметить по форме задней светодиодной оптики. В остальном дизайнеры вдохновлялись родственным MG7, представленным в 2022 году. Отдельное внимание привлекает лидар на крыше, который намекает на продвинутый комплекс систем помощи водителю. Интерьер пока не показали, однако ожидается крупный центральный дисплей мультимедийной системы, разработанной совместно с компанией Oppo. Такое решение станет альтернативой комплексу на базе Huawei, который используется в других моделях концерна.

По данным китайских СМИ, MG 07 построен на платформе Nebula разработки SAIC. В линейку могут войти полностью электрическая версия и модификация с подключаемой гибридной силовой установкой. Также сообщается о возможном появлении версии с твердотельной батареей.