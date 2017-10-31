Компания Chery, один из акционеров китайско-израильского СП Qoros выпустила сухой пресс-релиз, в котором сообщила, что Qoros покинул шеф-дизайнер Герт Фолькер Хильдебранд. Это одна из основных потерь компании, которая еще пять лет назад строила поистине наполеоновские планы.

Ради Qoros Хильдебранд в 2011 году оставил пост шеф-дизайнера MINI и переехал в Китай. Chery и подразделение израильского холдинга Israel Corp, компании Kenon, создавая Qoros ставили перед собой амбициозные цели: завоевать европейский рынок.

Собственные платформы, европейский дизайн, соответствие самым строгим нормам безопасности… И — полный провал на рынке. В Европе компания продала лишь 51 автомобиль и решила сосредоточиться на внутреннем рынке. Но и здесь дела пошли, мягко говоря, не очень. В год Qoros продает столько автомобилей, сколько лидеры рынка умудряются реализовать за один день!

В итоге в этом году Qoros решил изменить стратегию: отныне он будет выпускать перелицованные модели Chery, которые будут ориентированы на молодых покупателей. Впрочем, вряд ли это поможет. Представленный в августе Qoros Model Young на базе Chery Tiggo 7, скорее всего, лебединая песня компании. Chery еще с начала года ищет покупателя на свою долю в Qoros, но похоже, китайцы настолько отчаялись, что готовы просто бросить компанию.