В конце декабря стало известно, что компании Chery наконец-то удалось избавиться от обузы в виде 50-процентной доли в компании Qoros, которая была создана совместно с Israel Corporation (позднее израильтяне продали свою долю синагпурскому фонду Kenon).

Заниматься Qoros никто не хотел, потому ее продажи исчисляются 20-24 тысячами автомобилей в год: столько иные китайские автокомпании продают… за неделю. Изначально Qoros создавался для экспансии на европейский рынок имеет в гамме один седан и два кроссовера, причем седан Qoros 3 даже заработал пять звезд в независимых краш-тестах. Но отсутствие финансирования привело к тому, что из Qros ушел весь иностранный топ-менеджмент, а сама компания прозябала, получая крохи от Chery.

Покупателем 51-процентной доли стал китайских частный холдинг Baoneng, принадлежащий Яо Чжуньхуа (11-е место среди китайских миллиардеров по версии Forbes). Стоимость сделки составила около одного миллиарда долларов.

Qoros понадобился Чжуньхуа для производства электромобилей, которыми он начал интересоваться в 2015 году. Baoeng уже приобрел двух поставщиков: Jonjee Hi-Tech Co. и Guangdong Shaoneng Group Co. Первая производит производит шестерни, задние мосты и кованые металлические детали, а вторя является поставщиком электрических двигателей и батарей для электромобилей.

Желание делать электромобили упиралось в отсутствие у Baoneng производственных мощностей и соответствующих лицензий. С приобретением Qoros холдинг получил и то, и другое. Причем Чжуньхуа планирует построить еще три завода в Гуанжоу, Ханчжоу и Куньмун, соответствующие соглашения с местными властями Baoneng уже заключил. В долгосрочной перспективе Baoneng сможет производить до миллиона электромобилей в год.

