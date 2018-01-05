Автомобильный портал Motorpage
5 янв 2018

Chery избавилась от доли в Qoros

Chery избавилась от доли в Qoros
Автор фото: фирма-производитель

В конце декабря стало известно, что компании Chery наконец-то удалось избавиться от обузы в виде 50-процентной доли в компании Qoros, которая была создана совместно с Israel Corporation (позднее израильтяне продали свою долю синагпурскому фонду Kenon).

Заниматься Qoros никто не хотел, потому ее продажи исчисляются 20-24 тысячами автомобилей в год: столько иные китайские автокомпании продают… за неделю. Изначально Qoros создавался для экспансии на европейский рынок имеет в гамме один седан и два кроссовера, причем седан Qoros 3 даже заработал пять звезд в независимых краш-тестах. Но отсутствие финансирования привело к тому, что из Qros ушел весь иностранный топ-менеджмент, а сама компания прозябала, получая крохи от Chery.

Покупателем 51-процентной доли стал китайских частный холдинг Baoneng, принадлежащий Яо Чжуньхуа (11-е место среди китайских миллиардеров по версии Forbes). Стоимость сделки составила около одного миллиарда долларов.

Qoros понадобился Чжуньхуа для производства электромобилей, которыми он начал интересоваться в 2015 году. Baoeng уже приобрел двух поставщиков:  Jonjee Hi-Tech Co. и Guangdong Shaoneng Group Co. Первая производит производит шестерни, задние мосты и кованые металлические детали, а вторя является поставщиком электрических двигателей и батарей для электромобилей.

Желание делать электромобили упиралось в отсутствие у Baoneng производственных мощностей и соответствующих лицензий. С приобретением Qoros холдинг получил и то, и другое. Причем Чжуньхуа планирует построить еще три завода в Гуанжоу, Ханчжоу и Куньмун, соответствующие соглашения с местными властями Baoneng уже заключил. В долгосрочной перспективе Baoneng сможет производить до миллиона электромобилей в год.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Baoneng

Комментарии к новости

Последние новости

...
Герт Фолькер Хильдебранд

Бывший дизайнер MINI ушел из компании Qoros

31 октября 2017
Qoros K EV concept 2017

Qoros и Koenigsegg представили концепт суперкара K EV

18 апреля 2017
Qoros K-EV concept 2017

Новый концепт Qoros получил силовую установку от Koenigsegg Regera

13 апреля 2017
Qoros Super EV concept 2017

Qoros и Koenigsegg построили карбоновый спорткар

07 апреля 2017

Бренд Qoros может появиться на российском рынке

04 августа 2016

Qoros выйдет на российский рынок в этом году

29 января 2016

 Новости Qoros

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive! Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 5 4