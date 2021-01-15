Безопасности кроссовера Tesla Y устроили серьезную проверку

Новейший кроссовер Tesla проверили в рамках тестов национального управления безопасностью движения на трассах США, которые считаются одними из самых строгих в мире

Что же пришлось пережить автомобилю? Заинтересованным читателям Motorpage рассказываем - фронтальный удар со стопроцентным перекрытием , боковой удар другим автомобилем, боковой удар о столб, опрокидывание. Какими же стали результаты?

На удивление все тесты машина прошла с максимальным рейтингом, а при проверке на опрокидывание Tesla вообще возглавила рейтинг самых безопасных автомобилей. Любопытно, что высокие баллы машина получила не только за наличие систем безопасности, но и за усиленную конструкцию кузова. Отметим, что седан Model 3, на базе которого и сделан кроссовер, также заработал высокие баллы на этом тесте.