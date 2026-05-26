Tesla пришлось «отказаться» от автопилота Full Self Driving в Китае

Tesla изменила название фирменной системы Full Self Driving на китайском рынке. Теперь пакет электронных ассистентов называется Tesla Driver Assistance, что переводится как «система помощи водителю Tesla»

Компания также убрала с локального сайта все упоминания аббревиатуры FSD и названия Full Self Driving. Такое решение связано с требованиями китайского законодательства. В КНР запрещено использовать формулировки «полностью автоматическое» и «автономное» вождение в отношении систем помощи водителю второго уровня. Регуляторы считают, что подобные термины могут вводить покупателей в заблуждение относительно возможностей электроники. В официальном заявлении представители бренда отдельно подчеркнули, что водитель обязан постоянно следить за дорожной ситуацией и держать руки на руле даже при активированной системе.

Кроме нового названия сам автопилот никаких изменений не получил. Система способна выполнять большинство дорожных задач с минимальным вмешательством человека, однако требует постоянного контроля со стороны водителя. Стоит Tesla Driver Assistance в Китае 64 тыс. юаней, что эквивалентно 670 тыс. рублей.