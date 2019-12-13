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13 дек 2019

Илон Маск отправит в космос пикап

Илон Маск отправит в космос пикап
Автор фото: фирма-производитель

Пользователи Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой запустить новый пикап Cybertruck в космос по примеру Tesla Roadster, который отправили туда в феврале 2018 года

Люди настолько прониклись космической темой , что несколько подписчиков Маска даже создали короткое анимационное видео, в котором пикап стоит на вершине ракетоносителя Falcon Heavy.

Любопытно, что сам Маск поддержал идею запуска, правда, сообщил , что пикап лучше погрузить на Starship – корабль для межпланетных путешествий, разработанный его компанией SpaceX. Первые прототипы межпланетного лайнера уже почти готовы, а первый полноценный орбитальный полет запланирован на 2020 год. Ранее стало известно, что кузов пикапа Cybertruck изготовлен из той же сверхпрочной стали, которая используется и при создании ракет SpaceX. Так что космический полёт пикапа будет очень символическим.

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