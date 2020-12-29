Tesla собирается покорять Индию

Пока все компании сокращают свое присутствие на иностранных рынках, Tesla, наоборот, собирается покорить их. На пути к мировому господству сейчас стоит Индия

Хотя и она падет под натиском амбиций Илона Маска. Во всяком случае, продавать машины там начнут уже совсем скоро. В своем Twitter Илон Маск заявил, что уже в следующем году компания откроет в Индии официальное представительство. По данным СМИ, старт продаж намечен на июль, а предварительные заказы будут приниматься уже с первого квартала 2021 года.

К слову, у Tesla есть интересные перспективы на рынке. Во всяком случае, формально. Дело в том, что с 2015 года правительство Индии запустило программу стимулирования спроса на электромобили и гибриды, однако, пока она проявляет себя слабо – за этот год было продано всего две с небольшим тысячи автомобилей.