Культовая песня американских дальнобойщиков White Freightliner как нельзя лучше подходит к новому китайскому минивэну Voyah Dream. В отличие от чисто электрических собратьев, рассчитанных разве что на короткие городские «перебежки», гибридный вэн способен покорять и дальние, и очень дальние трассы. И при этом беречь скудную городскую природу, используя электропривод

Мне уже доводилось тестировать гибриды, однако первые «ласточки» этой разновидности летали очень недалеко и, скажем так, нызенько-нызенько. Гибридные «Лексусы» на одном лишь электроприводе были способны преодолеть ну разве что пару километров. Не блистала электрической дальнобойностью и Toyota Prius. Несколько дальше уехал Mitsubishi Outlander PHEV: пересекая на нём Москву из конца в конец, я накрутил аж 13 чисто «электрических» километров… правда, из заявленных 130-ти. Ну, как говорится, хоть что-то. Бензиновые аналоги не берегут природу ни на одном из километров своих пробегов. Их вредные выбросы могут различаться в зависимости от режимов движения, состояния моторов и других факторов — но они, так или иначе, есть всегда.

Нейросеть на колёсах

А на Voyah Dream — не всегда. На одном только электричестве — при полном заряде батарей — массивный вэн преодолевает аж 90 км, и это не рекламный показатель. Проверено в ходе нашего теста. Когда батарея израсходована, в дело автоматически включается бензиновый двигатель, и потенциальный пробег возрастает почти до 600 км. При этом в ходе движения электрическая батарея подзаряжается, что нивелирует зависимость от зарядных станций.

Салон у гибридного вэна без преувеличения космический. Освоение его напоминает знакомство с нейросетью. Да, здесь сплошная электроника и практически никакой «физики», то есть, кнопок, клавиш, рукояток и регуляторов. Так что все настройки производим при помощи сенсорного экрана — среднего из трёх, вытянувшихся вдоль торпедо. Правый экран посвящён развлечениям, однако все подписи к иконкам — на китайском, поэтому оставляю его без внимания. Мне, как водителю, вообще-то не до развлечений, тем более, когда нахожусь за рулём. Досужий пассажир может сам разобраться, если захочет. В китайском языке примерно 50 000 иероглифов, но многие из них старинные и редко используемые, так что современные 20 000 освоить и запомнить очень легко.

Средний экран — самый важный в плане настроек автомобиля. Здесь даже лючок горловины топливного бака открывается с помощью кнопки на дисплее. Причём, открывается не сразу: сначала попадаешь к зарядному разъёму, только потом — к крышке бака, расположенной на другом борту. Бак здесь, заметим, маленький: всего 51 л. При этом он позволяет преодолеть на бензиновом «ходу» около 600 км, то есть, расход топлива заведомо меньше десятки на сотню. Проверим...

Меню мультимедиа — на английском языке, но проблем настройка автомобиля не вызывает. Выбираю и активирую нужные «ассистенты», элементы комфорта. Также устанавливаю по своему вкусу «картинку» панели приборов. Вариантов — три, один из них светлый с тёмными символами и «цифровыми» показателями скорости и оборотов. В некотором смысле, такое отражение показателей удобнее имитации стрелочных приборов. Почему? У стрелочных спидометра и тахометра слишком мало «цифири» на шкалах, что может вызвать проблему. Как определить, достиг ли ты максимально допустимых 130 км/ч на автомагистрали? С цифровой индикацией это сделать легче.

«Расход» электроэнергии демонстрируется довольно-таки мелкими символами на приборной панели слева внизу. Реальные километры пробега даже на электрическом «ходу» растут быстрее, чем убывают километры на «приборке». По окончании поездки можно увидеть перечень результатов, в том числе, затраты киловатт, ну и, конечно, литров в пересчёте на сотню километров пробега.

Как ехать — на чистом электричестве, на бензине с пополнением запаса электричества или просто на бензине — тоже выбираем с помощью главного меню. Правда, слово «топливо» здесь переведено как oil, то есть, «масло», но в принципе понятно, о чём идёт речь. Точно так же, как в электромобилях, в гибриде Voyah можно выбрать один из трёх уровней интенсивности рекуперации. И точно так же, как в «электричках», при наиболее интенсивной рекуперации намного повышается эффективность торможения, но при этом слегка ухудшается разгон. Если же интенсивность рекуперации снизить, то может показаться, что тормоза у массивного вэна слабоваты.

В общем, настраиваю всё и вся, регулирую, подтверждаю, отменяю, снова регулирую и снова подтверждаю… Ручаюсь, у владельца гибридной «Мечты» на это уйдут недели, если не месяцы. Хотя, вроде бы, интерфейс максимально «дружелюбный», и «горячие» меню и подменю можно вызвать на экран несколькими разными способами. Предполагаю, что мне в ходе теста понадобятся прежде всего настройки бензинового и электрического питания, а также выбор режима движения: экономичный, комфортный, спортивный, внедорожный (есть и такой) и «снежный». Пригодятся камеры кругового обзора. Неплохо было бы «поиграть» клиренсом автомобиля, он здесь регулируемый, хоть и в небольших пределах, а мне предстоит побывать за городом, на грунтовках — может понадобиться. Но в итоге потерял эту настройку в глубинах меню, да так и не нашёл. Хотя пару раз почувствовал, что автомобиль сам что-то там регулирует, приподнимаясь и опускаясь, хоть и непонятно, зачем, команды же не было.

Осторожнее на поворотах!

Первые километры пути дались легко, хотя по ощущениям на дороге Voyah Dream это что-то сродни если не гигантскому «Фрейтлайнеру», то уж точно небольшому автобусу. Тем не менее, и к габаритам, и к динамике, и к клиренсу, а также радиусу разворота привыкаю быстро. Последние два параметра очень важны: кто-то до меня успел повредить правый порог минивэна. Видно, не «вписался» в поворот в каком-нибудь тесном дворе с высокими бордюрами. К счастью, мне подобного удаётся избежать.

Среди интересных электронных систем гибрида следует упомянуть селфи-видеокамеру в салоне, способную снимать и даже транслировать в Интернет то, что делают и говорят водитель и передний пассажир. Также здесь есть видеорегистратор, умеющий делать мгновенные фото обстановки снаружи. И ещё – экран дополненной реальности. Данная система выводит на цифровую панель приборов изображение дороги впереди, напоминающее почему-то зимнее (посреди лета), но ясное и чёткое. Это устройство может помочь водителю, когда видимость затруднена туманом, в ночное время и в других сложных условиях.

На парковке у дома занимаю место рядом с громоздким внедорожником — и вижу, что он на фоне огромного белого вэна просто теряется. Всё, мой рабочий день завершён, можно отправляться домой, только есть проблема: я не знаю, как выключить двигатель. Никакой кнопки для остановки и пуска мотора здесь нет. Вообще. Ничего нет об этом и в меню. Впору звонить в техническую поддержку… Экспериментирую: просто выхожу из машины и запираю двери с брелока. Сработало: гудевший под капотом вентилятор тут же затих, картинки на экранах в салоне погасли. А что, если сейчас открыть дверь и сесть за руль? Всё точно так же, в автоматическом режиме, активируется: начинает работу климатическая установка, загораются приборы. А для начала движения (то есть, появления на панели зелёной надписи READY) необходимо нажать на педаль тормоза. Дополнительная кнопка пуска, выходит, не так уж и нужна.

Следующий тестовый день посвящаю поездке за город. Пункт назначения — примерно в сотне километров от дома, и два «чистых» электромобиля туда доехать не сумели, заряда не хватило. Вернее, его едва хватило, чтобы примерно на 80-м километре пути развернуться и затем дотянуть до Москвы и ближайшей электрозаправке. Теперь меня эти проблемы не волнуют. Гибрид честно «отработал» на одном электричестве заявленные 90 км трассы, причём, без особых скоростных ограничений, то есть, 120 км/ч были нормальным темпом. Не приходилось стесняться и динамики, она достойна похвалы во всех режимах, даже в ЕСО, хотя он и считается «тормозным». Да, в сравнении с комфортной, а тем более спортивной настройкой в ЕСО некоторая вялость чувствуется, особенно, если рекуперация выбрана самая интенсивная. Ну и пусть.

Здесь скажем о следующем. Безусловно, китайцам удалось создать этакий автомобиль мечты, воплощение уюта, комфорта, удобства. Voyah Dream — настоящий лайнер для дальних и сверхдальних поездок, по автомагистрали М2 «Крым» я легко долетел бы и до Крыма, если бы была такая необходимость. Но мне нужно преодолеть всего лишь сотню километров, и не одному, а с пассажирами. Дело в том, что водителю, мечтающему о скорости и динамике, не стоит мечтать о вэне под названием Dream, не только потому что вэн априори не самая управляемая и динамичная машина даже при прочих равных. Просто эта машина — для пассажиров. А они, даже любя скорость и шум ветра за окнами, не согласятся оценивать динамику и резкие манёвры. Потому что в этом случае ни о каком комфорте поездки речи не будет.

Между тем, им есть, что терять, этим привередам. Второй ряд в минивэне Voyah образуют два кресла поистине фантастического комфорта. Они живо напомнили мне — ни много ни мало — Range Rover. У премиального английского внедорожника сзади также два раздельных кресла, и регулировки у них очень схожи с китайскими. Тут и регулировка высоты и наклона спинки, и выдвижная подножка-«оттоман», и подогрев, и вентиляция, и массаж. Единственная ручная настройка применяется для смещения кресел вперёд и освобождения прохода на третий ряд. Только и всего.

Двери для прохода на второй ряд — сдвижные, электрифицированные. Их можно открывать-закрывать и с водительского места, и с кресел второго ряда, и снаружи — потянув за огромную хромированную наружную ручку. Стёкла в этих дверях также имеют электроприводы, что является не очень частым решением. Также пассажиры второго ряда имеют возможность регулировки микроклимата в своей «области». Пульт расположен на потолке.

Расходы ископаемого топлива и электроэнергии можно вывести на любой вариант цифровой панели приборов. Итак, на трассе у мена вышло 4,9 кВт на 100 км электричества и 8,1-8,2 л на 100 км бензина. В городе бензиновый аппетит повысился, но незначительно, примерно до 9 л. Так что данные в технической характеристике можно считать близкими к истине.

О третьем ряде. Формально Voyah Dream считается семиместным, по аналогии с популярной в 90-х годах «Маздой» MPV. Но, пожалуй, я бы сказал, что в «китайце» на галёрке всего два места, очень просторных и удобных. И комфортом их обитатели тоже не обделены.

Части спинки третьего ряда регулируются по наклону и складываются. Багажник и при шести седоках в салоне не мал, хотя часть его занимают провода для подзарядки батареи гибрида, да ещё ремнабор. Проводов — два. У одного разъёмы стандартизованы для использования на стандартных станциях (только медленной зарядки), а с помощью второго провода можно подзаряжать батарею от обычной бытовой электросети, через встроенный адаптер. Правда, процесс может занять длительное время, во всяком случае, часы.

А насколько в принципе необходимо подзаряжать гибрид? Дело в том, что это по большому счёту вообще не нужно. Ведь у нас нет мест и территорий, где движение на чистом электричестве обязательно. Ни в городах, ни даже в каких-либо особых, «зелёных» районах — нет пока такого закона. Так что использование электроэнергии — только воля водителя. Хочет он беречь природу — может беречь, а не хочет — может жечь ископаемое топливо с соответствующим результатом.

Но при выборе режима, в котором фигурирует слово OIL в значении «топливо», подзарядка батареи происходит прямо на ходу. Насколько мне удалось заметить — без существенного снижения динамики. Эффективность, правда, тоже невелика. За сотню километров пути заряд батареи с 11-ти процентов увеличился примерно до 28-ми. То есть, результат очевидный, но не стопроцентный, зарядку от электросети это не заменит. Так что, если вдруг появятся у нас особо «зелёные» территории, китайский гибридный вэн вполне сможет на них обитать.

Незримые «помощники»

Что происходит на ходу при окончании запаса энергии в батарее? Да практически – ничего. Успеваю только заметить, что на бензин машина перешла при остатке заряда в 11 %. Изменилась ли динамика? Всё-таки, у электродвигателей – а их два, на задний мост также приходит часть тяги – суммарный момент просто ломовой, свыше 600 Нм, и реализуется он чуть не с места. Бензиновый полуторалитровый турбомоторчик предлагает лишь 129 л. с., показатель, больше подходящий для седана С-класса, чем для огромного вэна, которому и 250-ти сил может быть маловато. Ан нет! Не только тянет, но и бежит, и пропускает обгоняющих торопыг только потому, что мне откровенно надоело платить штрафы за превышение скорости. Так что держу на автомагистрали деликатные 120 км/ч, а кому нужно быстрее, пусть приготовится раскошелиться.

В теории искусственно поддерживать нужною скорость не обязательно. Достаточно задействовать адаптивный «круиз», он настраивается кнопками на рулевом колесе. А вот каких кнопок тут нет, так это ручного выбора передач.

Дело в том, что даже в чисто бензиновом режиме мотору Voyah Dream помогают электродвигатели. Иначе откуда бы прыть, возникающая, когда сам вывожу автомобиль на обгоны? Он если не швыряется асфальтом, то уж в кресла вжимает точно, ведь суммарная мощность силовой установки достигает 393 л. с., и разгон с места до сотни сокращается до 6,6 с! Спохватываюсь: надо же не забывать о пассажирах. Нет, вроде, никто пока недовольства не выражает. Не нравится им только одно: к мультимедиасистеме можно присоединить только один смартфон, в данном случае, мой, а со мной хотят поделиться какой-то новой музыкой. В принципе, можно настроить wifi, но на этот раз обходимся.

Что понравилось? Острые реакции на действия рулём. Не спортивные, но острые. Крены есть, да, это не жёсткий спорткар, а комфортный вэн. Но раскачки на неровностях нет, ну, или почти нет. С усилением рекуперации усиливаются тормоза, и вот это пассажиры сразу ощущают. Особенно по тому, что сумки с лёгкостью слетают с сидений.

Ещё из очевидных ощущений – низкий центр тяжести. Автомобиль буквально прижимается к дороге, но, конечно, в значительной мере благодаря тяжеленным электроагрегатам, а не аэродинамике. Кстати, пусть она здесь и «чемоданная», тишина в салоне царит уж точно до 120 км/ч, причём, при любом типе питания, что бензиновом, что электрическом. Слегка досаждает только один звук – лёгкое постукивание со стороны левой сдвижной двери, то есть, позади меня как водителя. На стоянке осмотрел проблемное место, позакрывал-пооткрывал дверь, но ничего не обнаружил. Звук при этом не исчез.

На бездорожье я выбраться не рискнул. Даже не на бездорожье, а на грязную грунтовку. Просвета бы явно не хватило. Вспомнилась Toyota Alphard, собравшая в подобном месте изрядный слой песка в нижней части переднего бампера и радиатора. При этом на ходу этот песок не так чтобы активно высыпался. Думаю, с засохшей глиной было бы ещё хуже.

В плане грузоперевозок Voyah Dream не особо практичен. Да, третий ряд можно сложить, но только с заметной ступенькой. Второй ряд не складывается вообще, да и куда ему с такими креслами и обилием электроприводов. Вот у Chrysler Grand Voyager сиденья второго ряда были куда как попроще – и убирались при этом в пол… Но, как мы понимаем, на автомобилях мечты картошку в мешках возить не предполагается. Может, кому-то и приятно ещё транспортировать собственноручно выращенный урожай с дачи на таком роскошном гибриде. Но в душе, думаю, каждый втайне надеется, что хотя бы в отдалённом будущем мы будем от этого избавлены.

Для дачных вояжей Voyah Dream плохо подходит ещё и в силу габаритов. Не на всякой улочке дачных посёлков она развернётся, не во всякий дворик впишется. Если задумаетесь о покупке – то лучше сначала приобрести коттедж с прилегающей территорией размером не меньше, чем с площадку для мини-гольфа.

Схема гибрида, мне кажется, наиболее приспособлена для российских условий. Чистые «электрички» слишком зависимы от сети зарядных станций, хотя число таких станций неуклонно растёт не только в столице, но и по всей России. Найти свободную «колонку» с подходящими разъёмами, да ещё близко к дому или месту работы становится всё проще. Но до массового перехода на электромобили, конечно, ещё далеко.

Гибриды могли бы ускорить этот переход. Однако большей частью этому будет способствовать рост количества зарядных станций. Сейчас их устраивают не только на улицах городов, но и на АЗС на дальних трассах, и в гаражных кооперативах, и в подземных паркингах, и в других общественных местах. Но далеко не все станции, отмеченные на электронных картах и в мобильных приложениях, на самом деле работают.

Лично мне кажется, что электромобилями должны стать в первую очередь коммерческие автомобили, а также общественный транспорт. В ночные часы и те, и другие транспортные средства используются мало и могут спокойно подзаряжаться. А в дневное, то есть, рабочее время для коммерческих автомобилей и автобусов можно предусмотреть маршруты «длиной» в одну зарядку, то есть, на уровне 300-400 км (зимой — короче).

Гибриды более гибки в использовании. Со временем, думаю, два силовых агрегата гибридов — бензиновый и электрический — будут всё больше уравновешивать друг друга в плане мощности и пробега на одной зарядке/заправке. Кроме того, постепенно должен пойти в рост и такой показатель, как интенсивность подзарядки батареи во время движения на бензине. Тогда появится возможность использовать чистую электротягу дольше.

Премиальный минивэн Vouah Dream в гибридном исполнении предлагается в России за 9 290 000 рублей. Чисто электрический вэн, развивающий 435 л. с. мощности, разгоняющийся до сотни за 5,9 с и имеющий запас хода на электротяге 605 км, оценивается в 9 990 000 рублей.

Технические характеристики Voyah Dream PHEV ГАБАРИТЫ, ММ 5315 х 1985 х 1800 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3200 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 427 / 1263 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2540 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1476 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 129 МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, кВт 290 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, НМ 610 ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ, кВт*ч 25.57 ТРАНСМИССИЯ автоматическая ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ н. д. ЗАПАС ХОДА НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ, КМ 82 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 51