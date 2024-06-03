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3 июн 2024

Минивэн Voyah Dreamer получил роскошную версию

Минивэн Voyah Dreamer получил роскошную версию

Компания Voyah показала новую версию минивэна Dreamer под названием Private Customized Edition. Она отличается более дорогой отделкой и большим экраном мультимедийной системы для задних пассажиров. В Китае автомобиль оценили в 639 900 юаней (примерно 8 000 000 рублей)

Такой Dreamer выделяется двухцветным кузовом со светлой или темной крышей на выбор. Передний шильдик над хромированной решеткой радиатора получил светодиодную подсветку. Внутри также есть три 12,3-дюймовых экрана приборной панели и мультимедийной системы. Операционная система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Для задних пассажиров есть крупный выдвижной экран “мультимедийки” и дополнительная сенсорная панель управления “комфортными” функциями. Отделка выполнена из телячьей кожи, а также с использованием серебряных или золотистых вставок на выбор.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и два электродвигателя на 204 л.с. спереди и 218 л.с. сзади. Суммарная мощность составит 571 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 43 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 236 км, а в гибридном режиме - 1231 км. Средний расход топлива - 5,26 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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