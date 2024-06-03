Минивэн Voyah Dreamer получил роскошную версию

Компания Voyah показала новую версию минивэна Dreamer под названием Private Customized Edition. Она отличается более дорогой отделкой и большим экраном мультимедийной системы для задних пассажиров. В Китае автомобиль оценили в 639 900 юаней (примерно 8 000 000 рублей)

Такой Dreamer выделяется двухцветным кузовом со светлой или темной крышей на выбор. Передний шильдик над хромированной решеткой радиатора получил светодиодную подсветку. Внутри также есть три 12,3-дюймовых экрана приборной панели и мультимедийной системы. Операционная система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Для задних пассажиров есть крупный выдвижной экран “мультимедийки” и дополнительная сенсорная панель управления “комфортными” функциями. Отделка выполнена из телячьей кожи, а также с использованием серебряных или золотистых вставок на выбор.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и два электродвигателя на 204 л.с. спереди и 218 л.с. сзади. Суммарная мощность составит 571 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 43 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 236 км, а в гибридном режиме - 1231 км. Средний расход топлива - 5,26 л. на 100 км.