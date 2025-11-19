Voyah готовит для российского рынка гибридный кроссовер Taishan с запасом хода 1120 км

Компания Voyah анонсировала выход в России нового гибридного кроссовера Taishan, который вскоре станет старшей моделью марки на нашем рынке

В состав силовой установки входят два электродвигателя суммарной отдачей 517 л.с. и 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. Комплектуется модель батареей емкостью 65 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме – 1120 км (по циклу WLTP). Быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 20 до 80% примерно за 12 минут. Заявленный разгон до «сотни» – 5,5 секунд.

Длина модели составляет 5230 мм, а колесная база – 3120 мм. Из других интересных особенностей: кроссовер получил систему управления задними колесами (с углом поворота на 16 градусов), трехкамерную пневмоподвеску с 5 уровнями регулирования клиренса и 6-местный салон с 2 капитанскими сиденьями на втором. Внутри также имеется аудиосистема с 32 динамиками, крупный тачскрин мультимедии на передней панели, холодильник и даже сейф.

В КНР цены варьируются от 379 900 до 509 900 юаней, что соответствует диапазону от 4,33 до 5,8 миллиона рублей. В России новая модель, вероятно, окажется заметно дороже.

