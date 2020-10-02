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2 окт 2020

Acura анонсировала премьеру кроссовера MDX нового поколения

Acura анонсировала премьеру кроссовера MDX нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Будущий флагманский кроссовер Acura станет похожим на TLX и обзаведется двумя мощными турбомоторами

Honda, опубликовала тизерный видеоролик кроссовера MDX следующего поколения. Официальная премьера машины состоится 16 октября нынешнего года. Сначала японцы покажут концепт будущей флагманской модели. Когда будет представлена серийная версия автомобиля пока неизвестно.

Судя по ролику, дизайн новинки будет напоминать модель TLX. Автомобиль получит панорамную крышу, массивную пятиугольную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкие светодиодные фары и спортивные воздухозаборники. В самое компании утверждают, что новый MDX будет больше, чем его предшественник, хотя точных цифр в Acura не называют. Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Как предполагает Carscoops, MDX следующей генерации получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составит 276 лошадиных сил. Сейчас такой же двигатель устанавливается на TLX.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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