Acura поделилась первым фото возрожденной модели RSX, но теперь это кроссовер

Японская компания Acura опубликовала первое изображение нового купеобразного кроссовера под возрожденным названием RSX (в 2000-х годах выпускалось одноименное спортивное купе). Новая модель поступит в продажу в начале 2026 года и станет важной частью стратегии бренда по завоеванию позиций на рынке электрокаров

Кросс-купе RSX вдохновлен концептом Acura Performance EV, но получил более традиционный дизайн, сочетающий в себе стилистику BMW X6 или Tesla Model Y. На фото можно заметить скрытые дверные ручки, сложные пластичные формы на дверях и узкую полосу светодиодного заднего фонаря, растянувшуюся по всей ширине задней части кузова.

RSX — это первый автомобиль Acura, построенный на новой платформе Honda, предназначенной для электромобилей. О силовой установке и запасе хода пока информации нет. Производство RSX будет налажено на модернизированном заводе "EV Hub" в Огайо, США.