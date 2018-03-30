Марка Acura ушла с российского рынка, а вот в Северной Америке дела у родоначальника «японского премиума» идут совсем неплохо. Компания обновляет одну модель за другой. В Нью-Йорке публике показали новое поколение кроссовера RDX.

И это действительно полностью новое поколение. Acura RDX базируется на новой платформе, которая будет использоваться исключительно для автомобилей этой марки. Конструкция у нее, правда, традиционная: спереди стойки МакФерсон, сзади многорычажка, рулевое управление с электроусилителем. За доплату компания будет предлагать адаптивную подвеску.

Облик кроссовера пересекается с концептом Precision, показанном в 2016 году и, собственно, концептом RDX, который компания показала в январе. По сравнению с предшественником линии стали острее, кроссовер слегка «раздулся», задние стойки сверху затемнены, чтобы образовался эффект парящей крыши.

У кроссовера спереди высокий тоннель, фактически разделяющий водителя и пассажира, на передней части тоннеля расположен тачпад управления новой мультимедийной системой с широкоформатным экраном, который расположен вверху центральной консоли. Приборная панель, вопреки тенденциям, аналоговая.

Кроссовер получил новый двигатель: 2-литровый турбомотор мощностью 275 л.с., который агрегатируется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Acura RDX будет доступна исключительно с полным приводом.

