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22 сен 2021

Acura обновила модель RDX

Acura обновила модель RDX
Автор фото: фирма-производитель

Третье поколение данного кроссовера продается с 2018 года – настала пора рестайлинга! Правда, какой-то серьезной модернизации с машиной не произошло

Да, весь рестайлинг содержит в себе лишь локальные изменения внешности и пересмотренные комплектации. Давайте разберемся со всем по порядку. Итак, начнем с внешности,  кроссовер получил новую решетку радиатора и новые воздухозаборники в бампере. Также появилось множество хромированных элементов.  Отметим, что машине расширили и палитру цветов -  к стандартным оттенкам вроде серого, черного и белого, добавился нестандартный для сегодняшнего дня яркий цвет – фиолетовый.

Что касается оснащения, то машина заполучила беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, порты USB-C, омыватель камеры заднего вида и фоновая подсветка Iconic Drive с 27 вариантами исполнения.  С технической точки зрения автомобиль получил лишь перенастроенные адаптивные амортизаторы. Однако в движение кроссовер по-прежнему приводит турбомотор 2.0 i-VTEC, мощность которого составляет 276 лошадиных сил.

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