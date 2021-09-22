Acura обновила модель RDX

Третье поколение данного кроссовера продается с 2018 года – настала пора рестайлинга! Правда, какой-то серьезной модернизации с машиной не произошло

Да, весь рестайлинг содержит в себе лишь локальные изменения внешности и пересмотренные комплектации. Давайте разберемся со всем по порядку. Итак, начнем с внешности, кроссовер получил новую решетку радиатора и новые воздухозаборники в бампере. Также появилось множество хромированных элементов. Отметим, что машине расширили и палитру цветов - к стандартным оттенкам вроде серого, черного и белого, добавился нестандартный для сегодняшнего дня яркий цвет – фиолетовый.

Что касается оснащения, то машина заполучила беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, порты USB-C, омыватель камеры заднего вида и фоновая подсветка Iconic Drive с 27 вариантами исполнения. С технической точки зрения автомобиль получил лишь перенастроенные адаптивные амортизаторы. Однако в движение кроссовер по-прежнему приводит турбомотор 2.0 i-VTEC, мощность которого составляет 276 лошадиных сил.