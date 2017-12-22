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22 дек 2017

Acura RDX ждет кардинальная модернизация

Acura RDX ждет кардинальная модернизация
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura опубликовала первое изображение кроссовера RDX следующего поколения. Конечно по тизеру сложно судить о дизайне, но кроссовер должен получиться более динамичным: у него длинный капот, покатая крыша и динамичные подштамовки.

В  плане дизайна революции все же никто не ждет: стилистика кроссовера будет пересекаться с прошлогодним концептом Precision. Технически RDX будет полностью новой моделью. В компании сообщили, что впервые в истории Acura модель полностью разрабатывается в Северной Америке.

Следующее поколение RDX построено на новой платформе, на которой будут создаваться только модели премиального отделения Acura.

Полностью преобразиться интерьер. Acura RDX получит виртуальную приборную панель на базе широкоформатного экрана, новую мультимедийную систему и тачпад ее управления, размещенный на центральном тоннеле.

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При написании новости использовалась информация:
Acura

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