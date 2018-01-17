На автосалоне в Детройте Acura представила третье поколение кроссовера RDX. На выставке машину показали с приставкой Prototype, но японцы вряд ли кого могут обмануть: перед нами серийный вариант машины, который пойдет в производство в следующем году.

В дизайне кроссовера читаются мотивы прошлогоднего концепта Precision. Машина действительно полностью новая: она построена на новой собственной платформе и от начала и до конца разработана в американском отделении компании.

В гамме кроссовера появится 2-литровый турбомотор. Его мощность не указывается, но на Honda Accord последнего поколения он выдает 252 л.с. Двигатель будет сочетаться с 10-ступенчатым «автоматом», который разработали и производят в Honda.

Кроссовер получил модернизированную систему полного привода с управлением вектора тяги SH-AWD. Активная подвеска имеет четыре режима: Snow (Снег), Comfort (Коморфт), Sport и Sport+. Представители компании говорят, что в последних двух управляемость кроссовера сродни спорткару.

В интерьере читаются мотивы второго поколения, хотя он полностью новый. В топовых версиях в Acura обещают отделку дорогой кожей и натуральным деревом. Кроссовер получил новую информационно-развлекательную систему с тачпадом. В компании говорят, что так управлять со всеми функциями мультимедии проще, нежели тыкать пальцем в экран.

Вероятнее всего производство третьего поколения Acura RDX начнется во второй половине этого года, а к дилерам в США она поступит уже ближе к его концу. Напомним, что с российского рынка премиальное отделение Honda ушло 2,5 года назад.