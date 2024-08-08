Автомобильный портал Motorpage
8 авг 2024

Кроссовер Acura RDX получил небольшое обновление

Кроссовер Acura RDX получил небольшое обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura представила рестайлинг актуального поколения кроссовера RDX. Доработки коснулись внешнего облика и интерьера автомобиля. Моторная гамма осталась без изменений

Узнать новинку можно по иной решетке радиатора, которая теперь состоит из множества диагональных линий. Помимо этого автомобилю достались 20-дюймовые диски с новым дизайном. В салоне доработали отделку и некоторые детали декора, а также пересмотрели организацию элементов на центральном тоннеле. Там теперь в специальной выемке расположилась беспроводная зарядка и два подстаканника. Мультимедийная система с экраном на 10,2 дюйма осталась прежней, но ее функционал расширили за счет поддержки Apple CarPlay и Android Auto.

Как и прежде, Acura RDX оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Acura RDX (2025)

Кроссовер Acura RDX получил небольшое обновление

08 августа 2024
Acura RDX (2022)

Acura обновила модель RDX

22 сентября 2021
Acura RDX

Acura RDX полностью обновилась

30 марта 2018
Acura RDX

Acura показала новое поколение RDX

17 января 2018
Acura RDX

Acura RDX ждет кардинальная модернизация

22 декабря 2017
Acura RDX 2016

В Америке начались продажи нового Acura RDX

17 апреля 2015

 Новости Acura RDX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- cyclone rt3s городская мобильность Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест
Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"
Jetour X70 Plus - jetour x70 plus (2023) получилось как всегда
Тест драйв
24 июля 2024

Jetour X70 Plus
"Получилось как всегда"

Написано новостей:

3 4 9 6 1