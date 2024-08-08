Кроссовер Acura RDX получил небольшое обновление

Компания Acura представила рестайлинг актуального поколения кроссовера RDX. Доработки коснулись внешнего облика и интерьера автомобиля. Моторная гамма осталась без изменений

Узнать новинку можно по иной решетке радиатора, которая теперь состоит из множества диагональных линий. Помимо этого автомобилю достались 20-дюймовые диски с новым дизайном. В салоне доработали отделку и некоторые детали декора, а также пересмотрели организацию элементов на центральном тоннеле. Там теперь в специальной выемке расположилась беспроводная зарядка и два подстаканника. Мультимедийная система с экраном на 10,2 дюйма осталась прежней, но ее функционал расширили за счет поддержки Apple CarPlay и Android Auto.

Как и прежде, Acura RDX оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.